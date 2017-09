Google Home mit Display ist in Arbeit – Konkurrenz für Amazon Echo Show

Bevor ich euch über das neueste Gerücht bezüglich Hardware von Google berichte, verweise ich auf zwei Beiträge der letzten beiden Tage. Einmal ist das der gestrige Roundup-Artikel zu den neuen Amazon-Devices, in welchem wir euch erzählen, dass auch der Amazon Echo Show nun bald in Deutschland zu haben sein wird.

Und zum anderen ist es die News von vorgestern, in der wir euch darüber informierten, dass Auf eben diesem Amazon Echo Show kein YouTube mehr zu sehen ist. Wenn ich euch dann jetzt erzähle, dass mehrere Quellen übereinstimmend berichten, dass auch Google daran arbeitet, eine Variante des „Home“-Assistenten mit einem Display zu versehen, erkennt ihr sicher den Zusammenhang.

So, wie TechCrunch berichtet (von denen auch das Artikelbild stammt, welches eigentlich Amazons Device zeigt), schraubt man hinter verschlossenen Türen bei Google derzeit an einem Gerät mit Codenamen „Manhattan“, welches den Google Assistant als auch ein sieben Zoll großes Display an Bord haben soll.

Mit diesem Device könnt ihr nicht nur besagten Google Assistant nutzen, sondern auch Google Fotos und YouTube, ihr könnt Videoanrufe tätigen und ihr könnt auch eure Smart-Home-Gadgets vom Google-eigenen Nest und anderen Anbietern kontrollieren. Klingt in der Tat nach einem Echo-Show-Klon, mit dem man Amazon ein paar Nutzer abringen möchte.

Als Software soll eine angepasste Version von Android zum Einsatz kommen, was auch dabei helfen dürfte, passende Apps von Dritten auf das Gerät zu bekommen. Netflix wäre einer der Partner, den Google den Quellen zufolge gerne mit an Bord hätte.

TechCrunch berichtet auch darüber, dass Google ursprüngliche Pläne verworfen hat: Erst hat man nämlich an Modellen mit größerem Display gebastelt, die eher in Konkurrenz zu normalen Fernsehern treten als zu Amazons smartem Assistenten. Außerdem war eine Veröffentlichung Mitte 2018 angestrebt worden — jetzt sieht es eher so aus, als probiere man bei Google unbedingt, diese Hardware möglichst noch Ende 2017 anbieten zu können.

Auch, wenn Google diesen Termin vielleicht nicht einhalten kann und eben erst 2018 damit an die Öffentlichkeit geht, ist klar erkennbar, dass auch die Kalifornier bestrebt sind, Amazon mehr entgegenzusetzen als bislang. In wenigen Tagen werden wir neben neuen Pixel-Smartphones vermutlich auch eine verkleinerte Version von Google Home zu sehen bekommen, auch eine „Max“-Variante ist nach jüngsten Gerüchten in Arbeit. Mit einem eigenen „Echo Show“-Konkurrenten könnte Google eine wichtige Lücke schließen, daher ist diese Nachricht auch absolut schlüssig.

Amazon und Google sind beileibe nicht die einzigen Player, die mit ihren smarten Assistenten um die Vorherrschaft im Wohnzimmer kämpfen, aber gerade bei diesen beiden dürfte es besonders interessant sein, die Entwicklung in den nächsten Monaten zu beobachten.