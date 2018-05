Ab heute ist es wieder soweit: Googles Entwicklerkonferenz, die Google I/O 2018, öffnet ihre Pforten! Vom 08. bis 10. Mai sind tausende Developer, aber natürlich auch Pressevertreter vor Ort und passen ganz genau auf, was sich bei den Kaliforniern dieses Jahr tut. Auch, wenn wir mittlerweile mit den „Made by Google“-Events später im Jahr stets ein weiteres Google-Highlight erwarten dürfen, so ist doch die I/O der jährliche Höhepunkt im Google-Kalender.

Das dürfte auch dieses Jahr so sein und deswegen schauen wir in diesem Beitrag einmal kurz darauf, wo und wie ihr dem Spektakel folgen könnt und was wir in diesem Jahr erwarten dürfen.

Google I/O: Rund ums Event

Wann und wo findet die I/O statt?

Die I/O läuft vom 08. Mai bis zum 10. Mai. Den offiziellen Startschuss gibt es in Form einer Keynote von Google-CEO Sundar Pichai um 19 Uhr unserer Zeit. Stattfinden wird die Keynote wieder auf dem Google-Gelände in Mountain View, Kalifornien, genauer gesagt im Shoreline Amphitheatre. Nach Pichai wird es dort noch eine Developer-Keynote geben und auch viele der Sessions finden dort statt. Generell verteilt sich das Programm aber auf den kompletten Googleplex.

Was muss ich über die Keynote wissen?

Eigentlich sind es ja zwei Keynotes, die wir heute Abend zu sehen bekommen. Jason Titus hält einen Vortrag, der sich explizit an die Entwickler richtet, die ja auch im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Für uns Außenstehende ist aber natürlich spannender, was CEO Sundai Pichar anzukündigen hat in seiner Keynote,für die 90 Minuten eingeplant sind.

Wenn er um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit die Bühne betritt, könnt ihr das Ganze auch hier live verfolgen. Im Überblick könnt ihr sehen, dass viele weitere Sessions ebenfalls gestreamt werden, später werdet ihr die Vorträge dann auch wieder wie üblich bei YouTube anschauen können.

Google I/O: Das dürfen wir erwarten

Android Things 1.0

Bei dem ein oder anderen Thema kann man sich sehr sicher sein, dass es eine große Rolle spielt, bei anderen Dingen spekulieren wir hingegen noch. Ganz sicher ein Thema ist aber Android Things 1.0, denn das hat Google einfach jetzt schon angekündigt. Auf dem Developers-Blog könnt ihr den Beitrag zur Vorstellung von Android Things nachlesen.

Was ist Android Things? Kurz gesagt Googles Betriebssystem fürs „Internet of Things“ und damit auch fürs Smart Home. Die Preview für Entwickler ist bereits seit einer Weile verfügbar und seit gestern Abend nun ist Android Things offiziell.

After a developer preview with over 100,000 SDK downloads, we’re releasing Android Things 1.0 to developers today with long-term support for production devices.

Wieso hat Google nicht noch einen Tag gewartet mit der Ankündigung? Vermutlich liegen die Kollegen vom GoogleWatchBlog richtig, wenn sie spekulieren, dass die Kalifornier angesichts der gestern gestarteten BUILD-Konferenz von Microsoft einfach auch ein wenig Aufmerksamkeit erhaschen wollten.

Für uns Endverbraucher ist Android Things etwas weniger spannend, weil wir davon wenig zu sehen bekommen. Gestern kündigte Google auch bereits die Hardware-Unterstützung für verschiedene Chips an, konkret handelte es sich dabei um die Niederländer NXP und die beiden bekannteren Hersteller Qualcomm und MediaTek. Bei den neuen und eigens für Android Things zertifizierten System-on-Modules verspricht Google eine dreijährige Unterstützung. Mit Blick auf die Google I/O bleibt für uns zu hoffen, dass wir vielleicht schon erste smarte Hardware präsentiert bekommen.

Android P

Ein Großteil der Aufmerksamkeit gehört natürlich Googles neuer Android-Version. Ziemlich genau vor zwei Monaten hat uns das Unternehmen aus Kalifornien die Developer Preview von Android P vorgestellt und genau da wird man bei der Google I/O ansetzen. Vermutlich wird man erstmals eine offene Beta präsentieren, die sich eben nicht nur an Entwickler wendet und wir dürfen erwarten, dass die bisherigen und kommenden Neuerungen mit Android P ausführlich erläutert werden.

Was wir hingegen nicht geliefert bekommen dürften: den finalen Namen von Android P. Das dürfte erst später im Jahr der Fall sein, wenn wir uns dem Release der neuen Pixel-Phones nähern. Vermutlich wird sich Google beim Namen wieder für eine Leckerei entscheiden, gute Chancen könnten „Android Pancake“ und „Android Popsicle“ haben, also Pfannkuchen oder Eis am Stiel.

Google Assistant und das Thema „Künstliche Intelligenz“ generell

Eigentlich sind der smarte Assistent und der Begriff „Künstliche Intelligenz“ sowieso nicht zu trennen. Es wird mit Sicherheit neue Infos zum Google Assistant geben, aber auch zu anderen KI-basierten Services wie Google Lens. Das bereits 2017 vorgestellte Google Lens lässt euch Details zu einem Foto abzurufen oder bestimmte Aktionen auszuführen.

Der Assistant spielt sowohl in Googles strategischen Überlegungen als natürlich auch bei der I/O eine große Rolle. Hunderte Millionen Menschen nutzen den Google Assistant jetzt schon und das Unternehmen wird diese Zahl angesichts der bärenstarken Alexa-Konkurrenz von Amazon auch sicher weiter in die Höhe treiben wollen.

Wie will Google mit dem Assistant künftig Geld verdienen können? Dafür muss sich Google noch was einfallen lassen, die bereits angekündigten Smart Displays könnten ein Ansatz dafür sein und auch hier dürfte die I/O entsprechende Auskünfte oder Ausblicke liefern. Gerade nach der Ankündigung von Smart Things 1.0 gestern wäre es nur logisch, uns jetzt auch die Strategie bezüglich der Smart Displays näher zu bringen.

Wear OS, Android Auto, Material Design

Künstliche Intelligenz/Machine Learning auf der einen Seite und Android P auf der anderen Seite — das dürften definitiv Schwerpunkte der Google I/O 2018 werden, aber eben nicht die einzigen Themen. So kündigt sich seit Monaten an, dass das ein wenig in die Jahre gekommende Material Design ein Update erfahren wird.

Teilweise ist das in einzelnen Google-Produkten bereits (zumindest testweise) zu beobachten und wo sollte man die Entwickler bezüglich neuer Design-Richtlinien briefen, wenn nicht bei der Google I/O?

Außerdem wird das zuletzt etwas stiefmütterlich behandelte Wear OS (vormals Android Wear) eine Rolle spielen, wobei ich nicht erwarte, dass wir eine neue Uhr präsentiert bekommen. Aber auch hier dürften im Rahmen der I/O strategische und technische Neuerungen zu Googles Wearable-OS ihre Bühne bekommen.

Zu weiteren Android-Varianten wie Android TV und Android Auto hält sich Google auch oft vornehm zurück, aber ich hab durchaus Hoffnung, dass auch diese beiden Software-Plattformen bei der Entwicklerkonferenz eine nicht zu untergeordnete Rolle spielen werden. Gerüchten zufolge soll auch ein Fahrzeug von Google-Schwester Waymo Teil der I/O-Präsentation sein. Nachdem eines dieser Autos jüngst aber in einen Unfall verwickelt war, entscheidet sich Google vielleicht aber spontan auch noch anders.

… und sonst noch?

Google ist mittlerweile so breit aufgestellt und hat so viele Hochzeiten, auf denen man gleichzeitig tanzt, dass man unmöglich alles berücksichtigen kann, was sich da im Konzern derzeit tut. Chrome OS, der Chromecast und das OS Fuchsia seien da nur mal schnell als Stichworte in die Runde geworfen, allesamt natürlich mit dem Potential, dass wir bei der Google I/O dazu mehr/neues erfahren.

Wer auf neue Hardware von Google wartet, wird vermutlich enttäuscht. Dazu gibt es wie bereits gesagt das später im Jahr stattfindende Pixel-Event. Das dürfte auch für das Google Home-Portfolio gelten, aber vielleicht zaubert Google ja angesichts des „Smart Things 1.0“-Starts ein paar neue Devices von Drittherstellern aus dem Hut.

So oder so erwarten uns zwei Keynotes und drei Konferenztage, bei denen nicht nur Entwickler auf ihre Kosten kommen werden und alle wichtigen Themen werden wir in den nächsten Tagen auch auf dem Blog in Artikelform aufbereiten. Was erwartet ihr euch von der I/O 2018? Schreibt es uns in die Kommentare.