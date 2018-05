Google I/O: Android P Beta für mehrere Smartphone-Modelle vorgestellt

Zu Beginn der Google I/O wies man darauf hin, dass Android jetzt schon zehn Jahre alt geworden ist. Einen weiten Weg hat das OS seitdem zurückgelegt, ist mittlerweile das meist genutzte mobile Betriebssystem der Welt und Google denkt natürlich gar nicht daran, bei der Entwicklung vom Gas zu gehen.

Bei der heute gestarteten I/O werden die über 7.000 Entwickler vor Ort sich in den Sessions genau darüber informieren lassen können, was sich bei Android P gegenüber den Vorgängern verbessert hat. Bereits seit März wissen wir zumindest schon mal ungefähr, was uns mit der neuen Version erwartet, als nämlich die Developer Preview veröffentlicht wurde.

Vor einigen Wochen dann hat sich Google ein wenig verplappert und quasi selbst ein neues Detail geleakt: die neue Navigation, die ein wenig der des iPhone X ähnelt und auf Gesten statt auf klassische Buttons setzt.

Künftig wird also mehr gewischt als getippt, stellt euch schon mal drauf ein. Es wird auch weitere Neuerungen geben, zum Beispiel, wenn ihr eure App-Übersicht aufrufen wollt. In der Übersicht bekommen wir es dann mit interaktiven Icons mit Live-Vorschau zu tun, worauf ich sehr gespannt bin.

Natürlich weisen die Kalifornier in ihrem Blog-Beitrag darauf hin, welch wichtige Rolle Machine Learning für Android P spielt, so wie sich das Thema „künstliche Intelligenz“ ja bei der ganzen Google I/O wie ein roter Faden durch die Konferenz zieht. Dank Machine Learning lernt euer Smartphone zum Beispiel, welche Helligkeit ihr auf dem Smartphone-Display bei einer bestimmten Umgebung bevorzugt und priorisiert beim Akkuverbrauch die Apps, die ihr generell am häufigsten nutzt, damit der Akku eben noch ein wenig länger durchhält.

Weiter gibt es noch ein ganzes Füllhorn an Neuerungen vom Dashboard angefangen über den „Nicht Stören“-Modus (Smartphone auf dem Tisch umdrehen und es ist Ruhe!) bis zur „Wind Down“-Funktion, die nachts genau dann das Display von Farbe auf Graustufen umstellt, wenn ihr angegeben habt, dass das die eigentliche Schlafenszeit für euch ist. Ja, Google hilft uns auch dabei, dass wir tatsächlich dann pennen, wenn wir ins Bett gegangen sind und nicht noch eine Stunde daddeln oder Facebook vollmüllen ;)

Die Android P Beta steht für Besitzer eines Google Pixel-Smartphones ab sofort zur Verfügung, erfreulicherweise aber nicht nur für diese. Eine Handvoll Smartphones profitieren von Project Treble und so konnte Google noch ein paar weitere Smartphones nennen, die bereits von der Android P Beta Gebrauch machen können. Es sind folgende Modelle: Sony Xperia XZ2, Xiaomi Mi Mix 2S, Nokia 7 Plus, Oppo R15 Pro, Vivo X21, OnePlus 6 und das Essential PH‑1. Hier geht es zum Betaprogramm.