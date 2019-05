Google I/O — das bedeutet immer, dass wir einen Blick auf neue Android-Funktionen werfen können, neue Services vorgestellt bekommen und mitunter auch neue Hardware sehen. Manchmal bedeutet es aber auch, dass ein Produkt, welches wir bereits kennen, seinen Weg nach Deutschland findet. Genau das ist auch heute wieder der Fall, denn endlich ist es soweit, dass der im letzten Jahr vorgestellte Google Home Hub seinen Weg in unsere Gefilde findet.

Der Home Hub ist quasi Googles Gegenstück zum Echo Show von Amazon, also ein smarter Assistent mit Display. Das Gerät kann ab heute, dem 7. Mai vorbestellt werden und ausgeliefert wird es ab dem 28. Mai. Erhältlich ist das smarte Display mit Google Assistant sowohl im Google Store als auch bei Media Markt und Saturn. Dabei ist das Device — wie in den USA — günstiger als das Amazon-Gegenstück: 129 Euro werden fällig, wenn der Home Hub seinen Weg in eure Bude finden soll. Damit profitieren wir auch davon, dass der Preis generell heute von 149 auf 129 US-Dollar gesenkt wurde.

Kleines Detail am Rande: Bislang wurde die Hardware in den USA als Google Home Hub angeboten. Ab sofort wird das smarte Display wie alle anderen Smart-Home-Produkte unter dem Nest-Dach zu finden sein, nennt sich also jetzt Google Nest Hub.

So langsam wird das Smart Assistant-Spiel jetzt also auch in Deutschland interessant, was uns Verbrauchern vermutlich besser gefällt als den Jungs und Mädels von Amazon.

PS: Google hat heute auch den 10-inch großen Google Nest Hub Max vorgestellt, der nicht nur ein größeres Display als sein 7-Zoll-Vorgänger besitzt, sondern auch eine abschaltbare Cam. Dieses Gerät ist allerdings dann wieder einmal nicht sofort in Deutschland verfügbar.