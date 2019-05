Bevor wir uns über die neue Smart-Home-Hardware aus dem Hause Google unterhalten, müssen wir erst ein wenig über die Namensgebung reden: Google hat heute nämlich bekanntgegeben, dass alles Google Home- und Nest-Produkte nun unter dem Nest-Dach firmieren werden. Auf dem Blog heißt es dazu:

Seit Nest letztes Jahr Teil der Google Hardware-Familie geworden ist, arbeiten wir daran, das „Smart Home“ einfacher und hilfreicher zu gestalten.

Ein Zuhause, in dem alle Produkte zusammenarbeiten, damit ihr euch noch besser aufgehoben und sicherer fühlen könnt, die alles im Blick behalten, wenn ihr mal nicht zu Hause seid und euch helfen, Kontakt mit euren Freunden und der Familie zu halten. Heute bekräftigen wir noch einmal dieses Ziel, indem wir alle Produkte der Google Home-Familie unter der Marke Google Nest zusammenführen. Als Google Nest wollen wir nicht nur ein intelligentes, sondern ein hilfreiches Zuhause schaffen.

Der jetzt für Deutschland angekündigte Google Home Hub wird somit in den Google Nest Hub umgetauft. Damit wären wir jetzt auch bei der neuen Hardware-Ankündigung, die es anlässlich der Google I/O heute gab. Wie ihr vermutlich alle wisst, ist der letztjährige Home Hub mit einer Bildschirmdiagonale von sieben Zoll eher klein und verzichtet zudem auf eine Kamera.

Das hatte Gründe der Privatsphäre, Google wollte da absolut eine Lösung anbieten, bei der der Nutzer nicht befürchten musste, dass die Kamera ihn aufzeichnet. Jetzt hat wohl ein Umdenken stattgefunden oder man ist bei Google einfach der Meinung, dass man das Portfolio um eine Lösung erweitern muss, die eben dann doch eine Front-Cam vorsieht.

Diese zusätzliche Kamera und das auf 10 Zoll angewachsene Display sind dann auch schon die größten Unterschiede, die der soeben gezeigte Google Nest Hub Max gegenüber dem Nest Hub besitzt. Vom Design her orientiert sich Google an dem 7-Zöller und ist der Meinung, dass ihr mit diesem neuen Gerät das perfekte “Kitchen TV” bekommt.

Und in der Tat ist der Nest Hub Max super geeignet, um seinen Platz zumindest schon mal in US-Küchen zu finden (außer für die USA wurde das Device zudem für Australien und Großbritannien angekündigt). Dank des großen Screens kann man Rezepte ebenso gut sehen wie Videos, wobei auch hier wieder den einen oder anderen die Netflix-Abstinenz stören dürfte.

Dafür könnt ihr dank Google Duo Video-Calls durchführen, wobei euer Gegenüber dank der Weitwinkellinse im Gerät auch ordentlich viel zu sehen bekommt. Sehr interessant an der smarten Kamera ist der “Auto Framing”-Modus, der sich nämlich auf die Person vor der Kamera fokussiert. Soll heißen, statt die dreckigen Töpfe in einer Ecke der Küche zu zeigen, behält die Kamera die Person im Fokus – bzw. die Personen, falls mehrere vor der Kamera sind. Bewegt ihr euch durch den Raum, folgt die Cam und fokussiert sich auf euch. Sitzen mehrere Leute weit auseinander, zoomt die Cam eigenständig raus, sitzt ihr nahe vor dem Gerät, zoomt sie ebenso eigenständig wieder ran.

Bei der Kamera hat Google natürlich dennoch wieder darüber nachgedacht ,dass es vielen Menschen vielleicht Kopfschmerzen bereitet, dass da jemand mitschauen könnte, für den das nicht gedacht ist ,was sich vor der Linse abspielt. Ihr seht aber jederzeit am grünen Lämpchen, wenn die Kamera läuft und es gibt auch eigens einen Schalter, mit dem ihr sie komplett deaktivieren könnt, um auf Nummer sicher zu gehen.

Die Kamera nutzt euch übrigens nicht nur bei Video-Calls, sondern kann auch Gesten erkennen. Falls die Musik — oder das Video — mal zu laut ist, müsst ihr zum Ausschalten nicht dagegen anschreien: Schaut einfach aufs Device und hebt die Hand — und die Musik stoppt. Wollt ihr, dass der Song weiterläuft, wiederholt ihr noch einmal genau diese Geste.

Ich muss es wohl nicht extra erwähnen, dass ihr den Google Assistant so nutzen könnt, wie ihr es von dem smarten Gehilfen gewohnt seid. Es kommen aber sogar noch neue Funktionen dazu, wie beispielsweise Face Match. Bei Voice Match kann der Nest Hub Max euch anhand der Stimme erkennen und zuordnen, auch wenn ihr mit mehreren Leuten im Raum seid. Face Match bietet euch im Grunde die identische Funktionalität — nur eben wird dabei euer Gesicht erkannt. Auch diese Funktion kann natürlich deaktiviert werden bzw. muss gar nicht erst aktiviert werden.

Falls ihr Face Watch aber doch nutzen wollt, dann kann ich euch dazu noch erklären, dass die gespeicherten Daten das Gerät nicht verlassen. Es wird bei der Einrichtung des Features ein Modell eures Gesichts angelegt, verschlüsselt und exklusiv nur auf dem Device abgelegt.

Ansonsten macht der Nest Hub Max all das, was ihr eben von smarten Assistenten so gewohnt seid: Ihr lasst euch Termine ansagen, lasst beispielsweise via Spotify Musik abspielen und — da wir es ja immerhin mit einem Nest-Device zu tun haben — könnt die Kamera natürlich auch als Security-Cam nutzen, die den Raum überwacht ,falls ihr nicht zuhause seid.

Für meinen Geschmack rundet das die Produktpalette der Kalifornier sinnvoll ab und das zu einem Preis von 229 US-Dollar. Einen exakten Launch-Termin nannte man bei der Google I/O-Keynote nicht und verwies darauf, dass das Produkt “später im Jahr” erscheint und wie gesagt außer auf dem heimischen Markt auch in Australien und in Großbritannien. Bleibt zu hoffen, dass Deutschland auch relativ zeitnah in den Genuss kommt.

Falls ihr einen Blick auf den Google Nest Hub Max werfen wollt: Die Kollegen von The Verge haben sich das Teil bereits persönlich anschauen können.