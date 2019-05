Google I/O: So gut wird der Google Assistant in der “next Generation”

Bei Google hat man sich “künstliche Intelligenz” und “Machine Learning” schon auf die Flaggen geschrieben, lange bevor beides zu Buzz-Wörtern wurde, die mittlerweile inflationär genutzt werden. Das bedeutet auch, dass das Unternehmen aus Kalifornien auf diesem Gebiet besonders viel zu bieten hat. Das haben wir beispielsweise im letzten Jahr bei der Google I/O beobachten können, als nämlich die Duplex-Technologie vorgestellt wurde. Es wurde ein Beispiel gebracht, bei dem der Google Assistant in der Lage war, selbständig ein zielführendes Telefonat bei einer Restaurant-Buchung zu führen. Auf dem Blog heißt es dazu:

Seitdem haben wir diese Funktion für Android- und iOS-Geräte, die mit Assistant kompatibel sind in den USA zugänglich gemacht und extrem positives Feedback von Nutzern und lokalen Unternehmen erhalten.

Dieses Jahr will man da noch einen draufsetzen und bringt Duplex auch ins Web. Ihr könnt also künftig in Chrome eine Anweisung geben wie beispielsweise: “Buch mir einen Mietwagen bei National für meinen nächsten Trip” und in der Folge zieht sich der Assistant Zahlungs- und Buchungsinformationen sowohl aus Chrome als auch aus Gmail, basierend auf euren üblichen Gewohnheiten bei solchen Prozessen.

Diese Infos können dann automatisch eingefüllt werden, der Google Assistant schaut sogar direkt nach dem passenden Modell und berücksichtigt dabei, für welche Autos ihr euch in der Vergangenheit entschieden habt.

Für Mietwagen und Kino-Reservierungen soll dieses Feature noch dieses Jahr angeboten werden, allerdings wieder einmal erst nur in Englisch und zwar für UK und die USA.

Google Assistant: Die nächste Generation

Auch die neue Generation des Google Assistant wird erst einmal nur einem kleinen Kreis von Android-Nutzern vorbehalten bleiben. Hier kündigte Google nämlich heute an, dass die “next Generation” noch dieses Jahr für Pixel-Nutzer angedacht ist. Bei allen wirklich tollen Eigenschaften der Software aus dem Hause Google bleibt die Verfügbarkeit weiterhin das große Manko.

Aber schauen wir lieber erst einmal drauf, was sich beim Assistant denn künftig tun wird. Sehr begeistert wurde bei der I/O-Keynote aufgenommen, dass die künstliche Intelligenz künftig nicht mehr in der Cloud, sondern direkt auf dem Smartphone ausgeführt werden kann. Das wurde dadurch möglich, dass man Modelle entwickeln konnte, bei denen 100 GB in der Cloud auf lediglich 0,5 GB eingedampft werden konnten.

Heute haben wir einen Meilenstein auf diesem Weg erreicht. Aufbauend auf den Fortschritten bei rekurrenten neuronalen Netzen haben wir völlig neue Modelle entwickelt, die 100 GB in der Cloud auf weniger als ein halbes Gigabyte reduzieren. Dadurch kann die KI hinter Google Assistant direkt auf eurem Smartphone ausgeführt werden. Dieser Durchbruch ermöglicht es uns, den Assistant der nächsten Generation zu entwickeln. Nahezu ohne Verzögerung wird dann die Sprache auf eurem Gerät verarbeitet – selbst wenn ihr gerade mal keine Internetverbindung habt.

Starke Nummer, Google — nicht einmal eine Internetverbindung ist also zwingend notwendig in Zukunft. Anfragen werden nahezu in Echtzeit verstanden und die Antworten bis zu 10-mal schneller gegeben, als es derzeit noch der Fall ist.

Ein wichtiger Punkt bei der Entwicklung des digitalen Assistenten ist auch die Art und Weise, wie natürlich wir kommunizieren können. Auch hier werden weitere Funktionen kommen, die es uns noch leichter machen sollen, den Google Assistant zu nutzen. Bei Kommandos wie “Ok Google, wie ist das Wetter bei Mama an diesem Wochenende?” oder “Erinnere mich daran, eine Woche vor dem Geburtstag meiner Schwester Blumen zu bestellen” wird der Google Assistant aufgrund der vorliegenden Informationen von euch wissen, wer gemeint ist und entsprechend reagieren können.

Auf Smart Displays wird der Google Assistant zudem in Zukunft ebenfalls persönlicher auf euch reagieren können, beispielsweise bei Rezepten. Fragt ihr nach einem Rezept und habt euch in der Vergangenheit viel für chinesisches Essen begeistern können, wird der Assistant das berücksichtigen können und euch mit einem Rezept der chinesischen Küche dienen. Ebenso können Tageszeiten berücksichtigt werden bei der Rezeptauswahl, so dass ihr morgens Rezepte für ein Frühstück erhaltet.

Auch bei einem weiteren neuen Feature — dem Driving Mode — profitieren wir davon, wie gut uns der Google Assistant mittlerweile verstehen kann. Es wurde für diesen Modus ein nagelneues Dashboard entwickelt, welches es uns ermöglicht, die wichtigsten Dinge wie Navigation, Anrufe und Nachrichten per Sprache erledigen zu können.

Per Bluetooth wird der Fahrmodus automatisch aktiviert, ansonsten könnt ihr ihn aber auch per Sprache mit “Hey Google, lass uns fahren” aktivieren. Dabei wird nicht nur die Bedienung durch die Sprachkommandos einfacher, selbstverständlich profitiert ihr auch hierbei davon, welche Infos der Assistant von euch bereits hat:

Wenn ihr also eine Reservierung für ein Abendessen im Kalender habt, erhaltet ihr einen praktischen Hinweis für den Weg zum Restaurant. Wenn ihr zu Hause einen Podcast angefangen habt, könnt ihr im Auto genau dort weiterhören, wo ihr vorher aufgehört habt. Wenn ihr einen Anruf bekommt, teilt euch Assistant mit, wer anruft und fragt nach, ob ihr rangehen wollt.

Alle Android-Smartphones mit Google Assistant sollen diesen Drive Mode bereits ab Sommer nutzen können, verriet uns Google heute.

PS: Autos, die mit „Blue Link“ von Hyundai und „Mercedes me connect“ von Mercedes-Benz arbeiten, profitieren zudem davon, dass ihr mit dem Google Assistant bestimmte Informationen aus der Ferne abfragt oder Kommandos gebt. So wird es möglich sein, das Auto anzuweisen, dass die Heizung auf eine bestimmte Grad-Zahl aufgedreht wird — oder ihr könnt von der Wohnzimmer-Couch nochmal überprüfen, ob tatsächlich alle Türen verriegelt sind an eurer Karre.

Abschließend will ich noch auf ein kleines Feature hinweisen, bei dem ich fast sicher bin, dass es wieder die Datenschützer auf den Plan rufen wird, obwohl es sich tatsächlich um eine nette Funktion handelt. Ab sofort (im englischsprachigen Raum) könnt ihr nämlich Timer und Alarme mit dem einfachen Kommando “Stop” ausschalten, ohne den Assistenten vorher mit “Hey Google” anzusprechen.

Wie Google erklärt, muss zwangsläufig vorher ein Wecker oder ein Timer ausgelöst werden, damit euer Device in der Lage ist, auch auf dieses eine Wort zu reagieren.

Unterm Strich viele schöne Kleinigkeiten, die aber in der Summe tatsächlich dazu führen, dass uns die Technik deutlich mehr von Nutzen ist als aktuell. Leider, leider bleibt uns in Deutschland bzw. in Ländern ohne Muttersprache Englisch sehr vieles davon erst noch vorenthalten. Wenn ich mir was für die Google I/O 2020 wünschen dürfte, wäre es vermutlich die Möglichkeit, dass neue Features zeitnah und global ausgerollt werden können.

Quelle: Google