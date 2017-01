Google I/O 2017 findet vom 17. bis 19. Mai in Mountain View statt

Auch dieses Jahr wird Google wieder seine Google I/O abhalten – seine eigene Entwicklerkonferenz, zu der die Developer aus aller Welt nach Kalifornien anrücken werden. Wie ihr auf dem Screenshot erkennen könnt ist auf der entsprechenden Seite zur Google I/O noch nichts an Information abzugreifen bis zum jetzigen Zeitpunkt.

Dennoch wissen wir bereits, wann und wo der Spaß stattfinden wird: Über drei Tage vom 17. bis 19. Mai wird die Google I/O 2017 erneut im Mountain View Shoreline Amphitheatre abgehalten werden, also in unmittelbarer Nähe zum Google-Hauptquartier. Bekanntgegeben hat Google das nicht etwa via Presseeinladung oder übers Blog, sondern in Form einiger Rätselaufgaben. Zunächst war es der Satz „Around the world, from here to there, to the most clever minds, the secret will share“, der via Twitter die Runde machte.

Folgt man dem Link, landet man bei GitHub, von wo aus sich die Entwickler dann Ort und Zeitraum erschließen konnten. Viel Google-typischer geht es also kaum, aber fest steht damit jetzt, wann wir die Blicke wohin richten müssen, um von Google auf den neuesten Stand gebracht zu werden, wohin die Reise dieses Jahr geht – zumindest, was Android O angeht.

Den Namen der nächsten Software-Iteration wird man uns wohl wieder nicht nennen, aber zumindest dürfen wir Einblicke zum Android Nougat-Nachfolger erwarten. Was wir darüber hinaus noch erfahren, steht in den Sternen – aber wir können zumindest wieder wild spekulieren, wie das nächste Android heißen wird. Was haltet ihr von Google 8.0 Oreo?

Quelle: 9to5google.com