Google macht das Whiteboard mit Jamboard digital

Softwaretechnisch ist Google mit seiner G Suite bereits bestens im Businessumfeld aufgestellt. Wenn es um Hardware geht, hinkt das Unternehmen aus Mountain View aber ein wenig hinterher. Mit dem Jamboard soll sich das nun ändern und dem digitalen Whiteboard Surface Hub von Microsoft Konkurrenz machen. Und das zu einem deutlich günstigeren Preis.

Googles Jamboard funktioniert im Grunde wie das Surface Hub, das Mark bereits letztes Jahr vollschreiben durfte. Das ist ebenfalls 55 Zoll groß, verfügt über ein Touch-Display, löst mit 4K auf und soll das Arbeiten dank fester Verzahnung mit Googles Business-Suite einfacher machen. Stellt euch ein Whiteboard vor, das an Googles Apps, das Internet und die Cloud angebunden ist.

Bei der Bedienung funktioniert es auch genauso, wenn ihr mit einem speziellen Stift Notizen auf das Jamboard kritzelt, die die Software dann in lesbare Druckbuchstaben umwandelt. Genauso werden Kreise, Quadrate und andere Formen umgewandelt, so dass sie ansehnlich aussehen. Sauklauen wie meine können ihre Ideen dann für alle verständlich rüber bringen oder schlechte mit dem beiliegenden, digitalen Radierer wieder runterwischen.

Stylus und Radierer sind wie das Display selbst sehr verspielt designed, kommen ohne Batterien oder Akkus aus und müssen auch nicht mit dem Jamboard verbunden werden. Google setzt hier vorrangig auf einfache Nutzung und die nahtlose Integration seiner Dienste und synchronisiert die Darstellung über mehrere Jamboards hinweg.

Somit kann eine Konferenz mit einer Vielzahl von Geräten quasi weltweit stattfinden und jeder Teilnehmer sieht Änderungen auf dem Jamboard sofort. Gleichzeitig kann natürlich jeder Teilnehmer seinen eigenen digitalen Senf hinzufügen.

Zu den unterstützten Apps gehören nicht nur Google Docs, Sheets und Slides, die auf dem Jamboard angezeigt und bearbeitet werden können, sondern auch Google Hangouts. Das wurde erst vor kurzem zur Business-Anwendung umfunktioniert und holt beim Jamboard nun Teilnehmer per Videofenster dazu.

Zusätzlich könnt ihr euch einen Browser auf dem Display anzeigen lassen und Screenshots von Webseiten auf die Arbeitsfläche schieben und bearbeiten. Andere Spielereien wie Selfies, Emojis und sinnvollere Features wie virtuelle Notizzettel sind ebenfalls mit dabei.

Und da Googles Kernkompetenz in Software und Webservices liegt, hat das Unternehmen eine kostenlose App herausgebracht, die aus eurem Tablet eine kleine Version des Jamboards macht. Auf einem Smartphone dient die App dagegen als Steuerung für ein großes Jamboard, das ihr per Teilnahmecode oder in unmittelbarer Umgebung per Bluetooth anbindet.

Googles Jamboard ist momentan nur in den USA erhältlich und kostet rund 5000 US-Dollar, ohne den rollbaren Standfuß. Der kostet noch Mal rund 1200 Dublonen, ist aber optional, da Jamboard auch an der Wand angebracht werden kann. Dazu kommt noch eine jährliche Servicepauschale von 600 US-Dollar und ein G Suite-Abo ist aufgrund der Features auch angebracht.

Preislich also nichts für den Heimgebrauch, dafür immer noch deutlich günstiger als das Surface Hub von Microsoft. Das ist dafür bereits in Deutschland erhältlich, im Gegensatz zum Jamboard, das erst in England und Kanada und dann irgendwann bei uns in drei verschiedenen Farben erscheinen wird.