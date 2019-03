Google Leak: Kommt der Home Hub mit Überwachungskamera?

Im letzten Herbst hat Google mit dem Home Hub Smart Display ein neues Gerät vorgestellt, das derzeit noch das einzige seiner Art im Google-Sortiment ist. Momentan ist es auch in sehr wenigen Ländern verfügbar, doch schon jetzt bekommt das Home Hub einen großen Bruder zur Seite gestellt. Das wissen wir von Google selbst, denn das Unternehmen leakte die Informationen ausgerechnet im eigenen US-Store. Ob ausversehen oder beabsichtigt, bleibt fraglich.

Mittlerweile ist das Produkt wieder von der Seite verschwunden, aber falls die Angaben stimmen, werden wir wohl bald ein neues smartes Display mit Google Assistant und Kamera zu sehen bekommen. Es trägt dann den Namen Nest Hub Max, was unschwer an den Google Home Hub erinnert. Jedoch lassen sich bei näherer Betrachtung zwei wesentliche Unterschiede und Verbesserungen ausmachen.

Da wäre zum einen das größere Display mit 10 Zoll und der eben genannten integrierten Kamera auf der Frontseite. Wie wir wissen, besitzt Googles Home Hub, also das ältere Schwesterprodukt, keine Kamera, was zum Teil erwünscht war, aber auch Kritik hervorrief. Konkurrenz-Produkte wie die Echo-Show-Modelle von Amazon und die smarten Displays von Lenovo haben alle eine Kamera für Videoanrufe verbaut.

Obwohl der Leak des Geräts überraschend kommt, hätte die Einführung eines solchen Produktes früher oder später eh erfolgen müssen. Zwar macht Google mit seinen Home-Produkten den Smart Speakern von Amazon heftige Konkurrenz – und laut aktuellen Statistiken sind sie sogar beliebter – jedoch hat der Kampf um die Marktanteile der Smart Displays längst begonnen. Mittlerweile hat Amazon da die Nasenspitze einen Ticken weiter vorn. Das kann Google nicht auf sich sitzen lassen und zieht jetzt wohl nach.

Verwirrung sorgt momentan nur der Name des Gerätes. Denn hier kommt das Wörtchen „Nest“ drin vor. Ob Google das Produkt zur Schwestermarke schiebt, ist möglich aber unklar. Denkbar wäre auch, dass Nest die Geräte mit Kamera und Google die Geräte ohne Kamera liefert. Wann genau die eigentliche Vorstellung des neuen Smart Displays erfolgt, steht auch noch in den Sternen. Vielleicht sehen wir es auf der großen Google I/O 2019, auf der auch eine ganze Reihe an Hardware vorgestellt wird.

via: golem