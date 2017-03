Google macht Levi’s Jacken ohne Kabel smart

Vor etwa zwei Jahren hat Googles Abteilung ATAP (Advanced Technology And Projects) etwas vorgestellt, dass mich dazu bewegt hat, all meine Klamotten sofort in den Altkleidercontainer zu schmeißen. Der Grund: Project Jacquard. Ein Stoff, der als Faden in Kleidung vernäht wird und sowohl berührungssensitiv, als auch leitfähig ist. Google kündigte damals die Zusammenarbeit mit Branchengrößen wie Levi’s an und jetzt wird die erste Jacke erscheinen, die ganz ohne traditionelle Kabel smart und wearable ist.

Bereits im letzten Jahr angekündigt, ist jetzt der Preis für Levi’s Commuter Trucker Jacket bekannt geworden, der bei rund 350 US-Dollar liegen wird. Dafür gibt es dann eine meiner Meinung nach sehr cool-dezente Jacke, die noch ein Ass im Ärmel hat. Beziehungsweise eine Steuerung für das Smartphone. Die ist in Form eines wiederaufladbaren Tags vernäht und sollte beim Waschen natürlich herausgenommen werden. Seine Signale empfängt die Steuereinheit dann per Streicheleinheiten.

Mit Wisch- oder Touchgesten über den Ärmel könnt ihr nämlich Kommandos ans Smartphone senden, die sich nach momentanem Entwicklungsstand noch auf die Kernfunktionen eines Smartphones beschränken. Das heißt, dass ihr euer Smartphone bedienen könnt, während es vor euch auf dem Tisch liegt, indem ihr über die Jacke wischt oder tapt. Funktionen wie SMS ansehen oder den Kalender bedienen scheinen da vielleicht noch Spielerei.

Interessanter wird es aber dann, wenn ihr wie im Video im Straßenverkehr unterwegs seid. Dann könnt ihr zum nächsten Routenpunkt bei Google Maps springen, indem ihr über den Ärmel swiped. Oder ihr springt einen Song in eurer Playlist vorwärts, nachdem ihr einen Anruf abgewürgt habt der mit den Worten begann: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben eine Waschmaschine gewon…“

In Zukunft möchte Google die Plattform auch Drittherstellern zugänglich machen, so dass wir mit einer Reihe weiterer interessanter Apps und Services rechnen können. Ich stelle mir beispielsweise die Verbindung von Smart Devices vor, damit ich zum Beispiel mein Fahrradlicht ein- oder ausschalten oder das Garagentor öffnen kann.

Oder in eine Jeans vernäht, mit der ich dann das Licht im Wohnzimmer dimmen und Google Cast bedienen kann. Der Ausdruck „Netflix and Chill“ dürfte somit wieder seine unschuldige Bedeutung zurück bekommen, wenn meine Freundin an meiner Hose rumspielt, um den Sender zu wechseln.

Die Lev’s Commuter Trucker Jacket dürfte in den nächsten Wochen erhältlich sein und kann dann online oder in Levi’s Stores gekauft werden.