Google Maps: AR-Live View und Reise-Funktionen für Smartphones

Bei der Google I/O wurden wieder unendlich viele Themen angekratzt. Ein äußerst spannendes war dabei der Einsatz von Augmented Reality innerhalb von Google Maps. Damit seht ihr quasi die Straße durchs Display, ergänzt von den entsprechenden Hinweisen, wo es nun lang geht. Jetzt melden die Kalifornier Vollzug, schon innerhalb der nächsten Wochen sollte sich dieses Feature per Update sowohl bei Android als auch iOS einfinden.

Der Spaß nennt sich “Live View” und sieht so aus wie auf dem animierten Bildchen gezeigt. Google hat “Live View” in den letzten Monaten sowohl mit Local Guides als auch der Pixel Community auf Herz und Nieren getestet und soll noch diese Woche kommen. Kompatibel ist Live View mit allen Android- und iOS-Geräten, die ARCore und ARKit unterstützen.

Allein für dieses Feature lohnt es sich schon, in Kürze seine Google-Maps-Anwendung zu aktualisieren. Aber in seinem Blog-Eintrag erklärt Google auch, dass es noch weitere neue Funktionen geben wird, die schon bald auf Android-Smartphones und teilweise auch auf iPhones zu finden sein werden.

Es zeigt sich dabei, dass Google sein Maps auch zu einer Reise-App ausbauen möchte. Dabei ist es egal, ob die Reise erst noch ansteht, oder ob ihr auf einen schönen Trip zurückblicken wollt.

Unter “Meine Orte” habt ihr mit Google Maps nach dem Update alle eure Flug- und Hotelreservierungen beisammen. Wenn ihr dort den Tab “Reservierungen“ ausruft, findet ihr eine Liste eurer bevorstehenden Reisen vor. Reise auswählen und schon seht ihr die entsprechenden Reservierungen. So, wie Google ankündigt, soll das auch offline funktionieren — eine gute Sache, wenn ihr im Ausland unterwegs seid und vielleicht noch nicht auf mobile Daten zugreifen könnt.

Euer Magen könnte sich hingegen mehr auf die Funktion “Beliebte Gerichte” freuen. Damit könnt ihr schon vorher abchecken, was euch kulinarisch erwartet. Außerdem könnt ihr mittels der Trefferrate auch passende Restaurants finden, von denen ihr wisst, dass die angebotenen Speisen auch eurem eigenen Geschmack entsprechen.

Als letzte Neuerung verkündet Google, dass man das Feature “Meine Zeitachse” überarbeitet hat, das ihr bei aktiviertem Standortverlauf zu sehen bekommt. In der Pressemitteilung erklärt man uns:

Wenn ihr euren Standortverlauf aktiviert habt, könnt ihr jetzt mit der aktualisierten Version von “Meine Zeitachse” ganz einfach den Restaurant-Geheimtipp oder den versteckten Vintage-Shop des letzten Urlaubs wiederfinden. Außerdem seht ihr alle Orte, die ihr in einem Land oder einer Stadt besucht habt, aufgeschlüsselt in Kategorien wie zum Beispiel Restaurants, Geschäfte, Attraktionen, Hotels und Flughäfen.

Eure Empfehlungen aus einem vergangenen Urlaub könnt ihr auf Wunsch in eine Liste exportieren und teilen — so profitieren dann auch Freunde und Verwandte von den guten Erfahrungen, die ihr an eurem Urlaubsort gemacht habt.

In den nächsten Wochen erwarten euch in Google Maps Flug- und Hotelreservierungen sowie “Live View” und die neue Zeitachse. Die Reservierungs-Funktion und “Live View” werden auf allen Android und iOS-Geräten, die neue Zeitachse ausschließlich auf Android verfügbar sein.

Quelle: Google