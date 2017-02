Google mit Problemen: Zahlreiche Nutzer aus Accounts ausgeloggt

Wie das so ist, wenn einer der ganz Großen Probleme hat – Facebook, Apple oder eben Google: Es fällt flott auf und betrifft direkt massig Menschen auf der Welt. Genau so erging es heute Google bzw. Google-Nutzer. Denn vielen von euch dürfte heute morgen der Satz „Ihr Google-Konto wurde geändert. Melden Sie sich aus Sicherheitsgründen noch einmal an“ ins Gesicht gesprungen sein, ohne dass man sich vorher ausgeloggt hätte.

Das ist in der Tat weltweit vielen Google-Usern passiert, dass sie aus ihren Google-Accounts gekickt wurden mit der Aufforderung, sich nochmals einzuloggen. In den USA beschwerten sich darüber hinaus viele darüber, dass die Google-Router nicht zuverlässig funktionierten. Keine Panik aber, wenn ihr auch betroffen wart. Via Twitter ließ Google flott verlauten, dass man diese Vorfälle zwar bestätige, aber es zu keinem Zeitpunkt sicherheitsrelevante Schwierigkeiten.

Für uns hier in Deutschland gab es also keinerlei Komplikationen, ihr musstet lediglich der Aufforderung fordern, euch nochmals einzuloggen und alles läuft wie gewohnt. Mittlerweile hat Google auch eine Infoseite geschaltet, auf der man erklärt, dass es Schwierigkeiten mit der Google Accounts Engine gab und gibt dort Tipps für die US-User mit Router-Problemen.

Also: Solltet ihr betroffen sein – nicht wundern, einfach wieder einloggen. Die Sicherheit eures Kontos ist zu keiner Zeit gefährdet gewesen, nach dem neuerlichen Log in müsst ihr also nichts weiter tun. Wer sich dennoch unsicher fühlt, bekommt das hier auch nochmal im Hilfe-Forum von Google aufgebröselt:

We’ve gotten reports about some users being signed out of their accounts unexpectedly. We’re investigating, but not to worry: there is no indication that this is connected to any phishing or account security threats.

Please try to sign-in again at accounts.google.com and if you cannot remember your password, please use this link (g.co/recover) to recover your password. If you use 2-Step Verification, there may have been a delay in receiving your SMS code. Please try again or use backup codes.