Wir können derzeit mehrere Trends aus dem Silicon Valley vernehmen: Irgendwie möchte jeder gerade mit irgendwelchen Gerätschaften den Luftraum erobern, außerdem engagieren sich Tech-Milliardäre gern in neuen Projekten, die mit ihrem Kerngeschäft herzlich wenig zu tun haben.

Sergey Brin, der zu den Mitbegründern von Google gehört, passt wie sein Kollege Larry Page in gleich beide Kategorien. Während Page mit dem Kitty Hawk Ultraleichtflieger an einem Vehikel arbeitet, welches über Wasser fliegt und noch in diesem Jahr käuflich zu erwerben sein wird, ist das Projekt von Brin deutlich größer angelegt: Er möchte einen riesigen Zeppelin bauen.

Klar – in Zeiten, in denen wir eher über fliegende Taxis sprechen, über unzählige verschiedene Drohnen-Projekte und über neue Technologien wie den Hyperloop, wirkt so ein Luftschiff ein wenig altbacken. Das muss aber nicht bedeuten, dass es für so ein riesiges Ungetüm kein passendes Szenario gibt, in welchem man es einsetzen kann.

Wie Bloomberg jetzt berichtet, arbeitet Brin an einem riesigen Vertreter dieser Zunft, der derzeit im Ames Research Center der NASA entsteht – genau dort, wo bereits auch die USS Macon entstanden ist: Ein Luftschiff, welches die US Navy im zweiten Weltkrieg bereits einsetzte.

Stimmen die Berichte, dann will Brin zusammen mit Alan Weston – einem ehemaligen NASA Programm-Direktor, der lange in diesem Research Center tätig war – einen Zeppelin bauen, der im Güterverkehr eingesetzt wird und dabei satte 500 Tonnen Fracht befördern kann. Bislang soll allerdings nur das Metallgerüst dieses Koloss bestehen, auf einen baldigen Jungfernflug ist also nicht zu hoffen.

Der Vorteil dieses monströsen Luftschiffs würde aber nicht nur sein, dass man riesige Mengen Fracht befördern kann, sondern dass dieses auch günstiger passiert, als es beispielsweise per LKW möglich ist, wenn man es pro Tonne berechnet. Zudem könnte man seine Fracht auch direkt bei Unternehmen loswerden, nicht nur über Flughäfen.

Sergey Brin selbst sagt zu diesen Plänen aktuell herzlich wenig, aber es scheint zumindest kein offizielles Alphabet-Projekt zu sein, welches da in den NASA-Hallen entsteht und einen kompletten Hangar ausfüllen soll. Ob Brin damit anstrebt, ein komplett neues Geschäft aufzuziehen, oder einfach nur aus einer Laune oder Langeweile heraus den Güterverkehr neu organisieren möchte – als eine Art schräges Milliardärs-Hobby – ist bislang noch sein Geheimnis. Wir werden dieses Projekt jedenfalls im Auge behalten und euch informieren, sobald es mehr darüber zu wissen gibt.

via The Verge