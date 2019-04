Google: Neue Hardware zur Google I/O erwartet

Während wir hier in Deutschland dem morgigen Feiertag entgegenfiebern, hat man bei Google schon die nächste Woche fest im Blick. Nicht, weil da ein Feiertag ansteht, sondern weil die Kalifornier vom 7. bis zum 9. Mai wieder einmal zu ihrer Entwickler-Konferenz Google I/O laden. Dort werden wir natürlich jede Menge Workshops zu Neuerungen bei Googles Betriebssystem sehen, aber wir schauen auch immer gespannt auf die Keynote und hoffen auf neue Hardware.

Diesen Gefallen wird uns Google auch tun und neue Gerätschaften präsentieren, wie es aussieht. Schon lange wird spekuliert, dass wir dort ein abgespecktes Pixel 3 zu sehen bekommen werden. Ging man lange Zeit von einem Pixel 3 Lite aus, wissen wir mittlerweile, dass Google die Handsets als Google Pixel 3a und Google Pixel 3a XL vermarkten wird. Beide Modelle sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie zwar mit abgespeckter Technik, aber eben auch niedrigerem Preis daherkommen.

Google Quartalszahlen

Das bringt uns zu den jetzt veröffentlichten Quartalszahlen des Alphabet-Konzerns, die nicht ganz so rosig aussehen, wie sich das sowohl das Unternehmen als auch Experten erhofft hatten. YouTube, das Cloud-Geschäft und die mobile Suche sorgten dafür, dass man mit 17 Prozent Umsatzanstieg recht solide ablieferte, allerdings war im Vorfeld ein höherer Umsatz erwartet worden.

Beim Gewinn gab es sogar einen deutlichen Einbruch: Der lag bei Alphabet nämlich im letzten Quartal bei 6,7 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von nahezu 29 Prozent entspricht. Da spielt aber selbstverständlich mit rein, dass die EU dem US-Unternehmen auch eine Milliardenstrafe aufgebrummt hat.

Google/Alphabet muss sich aber auch eingestehen, dass es zunehmend schwieriger wird, die eigenen Premium-Smartphones unters Volk zu jubeln und auch dort weniger Umsatz erzielt wird, als man es sich ausgemalt hat. Google steht da aber natürlich nicht alleine auf weiter Flur, wie beispielsweise auch die Quartalszahlen von Samsung zeigen.

Die Unternehmen haben mit mehreren Problemen zu kämpfen. Dazu gehört auch, dass die günstigeren Konkurrenzprodukte zunehmend besser werden und oft für Durchschnitts-Smartphone-Nutzer eine ernstzunehmende Alternative darstellen. Außerdem verlängern sich die Zyklen, in denen die Kunden ihr Smartphone durch ein neues ersetzen. Einfach aus dem Grund, weil ein Top-Smartphone oft auch nach zwei Jahren noch so gut mit neueren Geräten mithalten kann, dass sich ein Wechsel nicht immer aufdrängt.

Nicht nur neue Smartphones, auch neue Smart-Home-Hardware

Das erkennt man natürlich auch bei Alphabet und so verwundert es nicht, wenn CFO Ruth Porat vom “Druck in der Premium-Smartphone-Industrie” spricht, der sich auch in den Quartalszahlen von Google widerspiegelt. Gleichzeitig kündigt die von Morgan Stanley zu Google abgewanderte Managerin auch neue Hardware für die I/O an:

With respect to hardware results, while the first quarter results reflect pressures in the premium smartphone industry, we are pleased with the ongoing momentum for Assistant-enabled home devices, particularly the Home Hub and Mini devices and look forward to our May 7th announcement at I/O from the hardware team. Ruth Porat, Alphabet CFO

Da sie in diesem Zusammenhang gerade den Google Home Hub und den Google Home Mini positiv hervorhebt, lässt vermuten, dass wir neben neuen Smartphones der Pixel-Reihe eben auch neue Produkte im Bereich Smart-Home zu sehen bekommen werden. CEO Sundar Pichai unterstrich nochmal, dass man im Unternehmen sehr glücklich damit ist, wie sich sowohl die Google-Assistent-unterstützten Google-Home-Produkte als auch die Nest-Hardware entwickelt. Gleichzeitig weiß man aber auch, dass man in Sachen Hardware noch ziemlich am Anfang stehe:

We are still early in our hardware journey. And when I look ahead at the portfolio that we created across Pixel, Home, and Nest, I feel really good about the range of products that we have. Sundar Pichai, Google CEO

Richtet euch also ein auf zwei neue — hoffentlich günstige — Pixel-Smartphones und auf Neuheiten aus den Bereichen Nest und Google Home.

PS: Wer aktuell im Google Store vorbeischaut, kann sich die Pixel 3-Smartphones mit einem Rabatt von 250 Euro an Land ziehen. Dieses Angebot endet kurz vor der Google I/O, also pünktlich zur Einführung der günstigeren 3a-Modelle. Logisch, dass Google den Preis für die High-End-Phones wieder aufs alte Niveau anhebt — so kann der interessierte Käufer noch deutlicher erkennen, wie viel günstiger die Neuankömmlinge im direkten Vergleich sind.

