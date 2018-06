Mit der Freischaltung einiger Internetseiten bei Banken als Platzhalter deutete es sich an, heute soll es soweit sein: Google Pay startet in Deutschland. Die in den USA bereits seit mehreren Jahren verfügbare Funktion macht aus einem Android-Smartphone mit NFC-Schnittstelle ein kontaktloses Device, mit dem man an entsprechenden EMV-Terminals bezahlen kann.

Sofern man, wohlgemerkt, Kunde einer der wenigen Banken ist, die bereits von Beginn an auf den Zug aufspringen. Hierzu zählen nach heutigem Stand N26 und die Commerzbank. Erstgenannte Bank geht ins Detail und erläutert, wie Google Pay mit der Kreditkarte des Unternehmens funktioniert.

Um Google Pay im Laden zu nutzen, halten Kunden das Smartphone an den kontaktlosen Zahlungsterminal. Wie bei den bereits bekannten Kontaktlos-Karten einer Bank sind für Summen unter 25 Euro keine PIN-Eingabe oder Entsperrung des Smartphones nötig. Für die Durchführung von Zahlungen unter 25 EUR muss lediglich der Bildschirm aktiviert werden. Bei Zahlungen ab 25 EUR muss das Smartphone entsperrt werden, in der Regel über den Fingerabdruck. Genaueres verrät die umfangreiche Anleitung.

Die Transaktion werde dann innerhalb von Millisekunden von N26 abgewickelt, ähnlich dürfte es auch bei andere Banken laufen. Theoretisch sollte es problemlos möglich sein, dass später auch ganz normale Girokarten als Zahlungsmethode hinterlegt werden können, doch momentan halten sich alle beteiligten Institute mit näheren Details zurück.

Google Pay ist nach Angaben von Google mit umfangreichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, sodass das eigene Konto und die personenbezogenen Daten vor Sicherheitsbedrohungen geschützt sein sollen. Beim Bezahlen in Geschäften wird statt der tatsächlichen Kartendetails eine verschlüsselte Nummer an den Händler übermittelt, so dass die für einen Angreifer interessanten Daten nicht auslesbar sind.

Eine der wohl sinnvollsten Funktionen von Google Pay ist, dass die App auch die Angaben von Kunden- und Treuekarten speichern und bei Bedarf abrufen kann. Zudem bietet Google Pay einen umfangreichen Überblick über alle Transaktionen, inklusive aller eventuell vorhandenen Kredite, Lastschriften, Leistungen und Gutscheinen.