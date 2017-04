Google Pixel 2: Neue Smartphones kommen mit Snapdragon 835

Letztes Jahr gab es die Premiere für Google mit den ersten Smartphones, die nicht als Nexus-Smartphone gekennzeichnet waren, sondern direkt unter Google-Flagge segelten. Zwar griff man auch hier auf ein anderes, produzierendes Unternehmen – HTC – zurück, veröffentlicht wurden die Smartphones dann aber eben als Google Pixel bzw. Google Pixel XL.

Quasi aus dem Nichts hat sich Google damit in die High-End-Liga der Handsets katapultiert und da verwundert es nicht, dass auch dieses Jahr die Gerüchteküche brodelt, wenn es um die Nachfolger der Premium-Smartphones geht. So ist bereits die Rede davon, dass das Google Pixel 2 flexible OLED-Displays von LG erhalten soll, dass es sowohl wasserdicht als auch vermutlich noch ein wenig teurer wird und zudem wurde bereits gemunkelt, dass wir dieses Jahr sogar drei Devices von Google zu erwarten haben.

Die drei Geräte – Arbeitstitel „Walleye“ und „Muskie“ sowie „Taimen“ – tauchen auch jetzt wieder auf und zwar im Google AOSP-Code wie die Spürnasen bei WinFuture.de herausgefunden haben.. Nicht nur, dass die drei Namen dort erneut zu finden sind – sie werden auch explizit von einem Entwickler mit dem Qualcomm Snapdragon 835 in Verbindung gebracht. Unter den Hinweisen zum MSM8998 – also der Modellnummer des Snapdragon 835 – werden die drei Modelle ausdrücklich erwähnt:

=== Started building your change on 9 target(s) === Building 9 configured target(s): aosp-master/aosp_arm64-eng aosp-master/aosp_x86-eng git_master/aosp_muskie-userdebug git_master/aosp_walleye-userdebug git_master/marlin-userdebug git_master/muskie-userdebug git_master/sailfish-userdebug git_master/taimen-userdebug git_master/walleye-userdebug.

Zusammen mit der Adreno 540 GPU stellt dieser Snapdragon 835 die technische Speerspitze dessen dar, was man aktuell in einem Premium-Smartphone verbauen kann, so dass wir auch jetzt schon wieder erkennen können, dass die Pixel-Nachfolger allesamt auch im High-End-Bereich zu verorten sind.

Erste Smartphones mit diesem System sind das Samsung Galaxy S8 und dessen großer Bruder S8+ sowie das Xiaomi Mi 6 – Google fände sich also in bester Gesellschaft. Mehr verraten uns diese Code-Fetzen bislang aber noch nicht und ehrlich gesagt ist nach der Ausstattung des Pixel-Smartphones im letzten Jahr das Spitzenmodell von Qualcomm im Pixel 2 auch keine wirkliche Überraschung. Am Überraschendsten ist in der Tat noch, dass auch hier wieder das dritte Device „Taimen“ erwähnt wird und das dann auch ebenfalls im Zusammenhang mit dem Snapdragon 835.

Vielleicht lässt sich Google ja zu Google I/O demnächst ein wenig mehr in die Karten blicken, wahrscheinlicher ist allerdings, dass wir offiziell erst in einigen Monaten Neues zu diesen drei Handsets erfahren, die uns voraussichtlich im Herbst vorgestellt werden.

Quelle: WinFuture.de