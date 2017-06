Google Pixel 2: Scheinbar löst LG HTC als Produzent ab

Erst gestern sprachen wir davon, dass das Google Pixel 2 – zumindest eines der neuen Modelle – mit einem Display im 18:9-Format ausgestattet sein soll. Schon ein bisschen länger her ist es, dass wir davon erfuhren, dass Google möglicherweise gleich drei Smartphones vorstellen könnte, wenn im Herbst das Pixel in die zweite Runde geht.

Jetzt gibt es wieder Neuigkeiten zu vermelden und sollten die sich bewahrheiten, dann wird es wohl nichts mit diesen drei Smartphones bzw. es werden stattdessen zwei Modelle erscheinen. Wir sprachen seinerzeit davon, dass sich mit „Walleye“, „Muskie“ und „Taimen“ drei Smartphones in der Pipeline befinden, allesamt mit Projektnamen versehen, die auf Fische verweisen.

Einer dieser drei Namen – Muskie – könnte laut Android Police wegfallen. Dabei hätte es sich um das Google Pixel XL 2 gehandelt, welches aber nicht ersatzlos gestrichen würde. Stattdessen solle „Taimen“ als die größere Variante zum „normalen“ Pixel 2 herhalten und das eigentliche XL 2 ersetzen.

Würde bedeuten, dass sich unterm Strich nicht viel ändert an Googles Release-Politik und die Kalifornier auch dieses Jahr wieder zwei unterschiedlich große Pixel-Smartphones präsentieren.

LG statt HTC? Oder doch beide?

Sehr interessant ist auch, dass es ziemlich konkrete Hinweise gibt, dass zumindest eines der neuen Modelle von LG produziert wird, nachdem im letzten Jahr HTC den Auftrag für beide Devices erhielt. Zumindest verweist der Issue Tracker von Google ganz klar auf LG:

Ihr erkennt bei dem gemeldeten Bug die Email-Adresse, die auf den Google-Partner LG hinweist, zudem seht ihr den Verweis auf „Android>Partner>External>LGE>Taimen>power“, der direkt eine Verbindung zwischen dem Device mit Projektnamen „Taimen“ und LG Electronics herstellt.

Konkret geht es bei dem Issue um den USB Power-Delivery-Standard, aber die spannendere Information für uns ist eben, dass wir diese klaren Hinweise auf LG erhalten. Das ist noch kein endgültiger Beweis, dass LG tatsächlich das größere der neuen Pixel-Smartphones baut, durchaus aber ein Indiz oder ein Fingerzeig.

Damit wissen wir aber nun noch nicht, ob LG HTC tatsächlich als Google-Partner für die Smartphone-Produktion abgelöst hat, oder ob sich die Zusammenarbeit vielleicht lediglich auf dieses eine explizite Modell bezieht. Es wäre also beides denkbar: LG baut beide Modelle, oder aber LG und HTC teilen sich die Aufgabe.

LG ist ja beileibe kein unbeschriebenes Blatt, was die Zusammenarbeit mit Google angeht und war für mehrere Nexus-Devices verantwortlich. Undenkbar ist so eine neuerliche Partnerschaft also mit Sicherheit nicht und wir warten jetzt nur ab, ob man das so verifiziert bekommt in absehbarer Zeit und ob HTC zumindest für ein Handset noch mit von der Partie ist oder eben komplett durch LG abgelöst wurde.

Quelle: 9to5Google via WinFuture.de