Google: Pixel 2 soll flexible OLED-Displays von LG erhalten

Die Smartphones Pixel und Pixel XL von Google – und gefertigt von HTC – haben mittlerweile etwa ein halbes Jahr auf dem Buckel. Kein Wunder also, dass sowohl die Entwicklung des Nachfolgers laufen als auch die dazugehöre Gerüchteküche auf vollen Touren brodelt. Wirklich viel wissen wir noch nicht über das Pixel 2, ivon dem wir m letzten Monat hörten, dass das Pixel 2 nur eines von drei neuen Google-Smartphones sein könnte, wir neben dem Pixel 2 XL also noch ein weiteres Modell erwarten dürften.

Wie groß zwischen diesen Modellen die Design-Unterschiede sein werden, wissen wir nicht, aber Meldungen aus Südkorea zufolge soll mindestens eines der neuen Geräte mit einem flexiblen OLED-Panel ausgestattet werden. Während gerade Samsung (wie im Artikelbild zu sehen) mit seinen Edge-Modellen große Erfolge feiert, setzt Google aber wohl auf den Samsung-Konkurrenten LG. So heißt es nämlich, dass Google mit einem Investment in Höhe von 880 Millionen Dollar LG Display unterstützen möchte bei der Entwickler entsprechender Displays.

In den letztjährigen Pixel-Smartphones setzte Google noch auf Samsung als Display-Partner und auf 2.5D-Glas – dieses Mal möchte man stattdessen wohl ebenfalls ein an den seitlichen Kanten über den Rand gehendes Panel anbieten. Von LG haben wir ein solches noch nicht gesehen, obwohl wir alle wissen, was für Spitzen-Displays die Koreaner zu bauen vermögen.

Mit dem Investment – welches laut der Quelle derzeit noch nicht besiegelt ist – möchte Google sicherstellen, dass die Massenproduktion von LG problemlos durchgeführt werden kann. Der Wechsel Googles von Samsung zu LG switcht, könnte aber auch bedeuten, dass sich Apple so viele Kapazitäten derartiger Displays für sein Jubiläums-iPhone gesichert hat, dass Samsung nicht auch noch große Mengen für Google bereitstellen kann.

via 9to5google.com