Google Pixel 2: Vorstellung am 5. Oktober, Snapdragon 836 an Bord

Schon viele Gerüchte und Vermutungen gab es zum Google Pixel 2 zu lesen, zuletzt berichteten wir beispielsweise darüber, dass die neuen Google-Devices mit sehr schlanken Rahmen und der Squeeze-Funktion kommen sollen, die wir bereits vom HTC U11 kennen. Dank Evan Blass alias @evleaks haben wir nun auch endlich einen Termin, an dem wir diese neuen Smartphones kennenlernen können:

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th. — Evan Blass (@evleaks) August 24, 2017

Liegt der gute Mann richtig — und das tut er ja äußerst häufig — dann werden wir das Google Pixel 2 und weitere Devices also am 05. Oktober erstmals offiziell zu sehen bekommen. Komplett unerwartet kommt das insofern nicht, als es fast auf den Tag genau ein Jahr nach dem letztjährigen Pixel-Event stattfinden soll — 2016 zeigte Google seine neuen Smartphones am 04. Oktober.

Noch recht frisch ist das Gerücht, dass wir neben den Handsets auch ein neues Pixel Chromebook sowie einen Google Home-Ableger zu sehen bekommen, aber die Hauptaufmerksamkeit an diesem Tag dürfte deutlich auf dem Google Pixel 2 und seinem großen XL-Bruder liegen.

Evan Blass wäre aber nicht Evan Blass, wenn er lediglich einen Termin leaken würde, ohne irgendeine zusätzliche Info zur Hardware. Und so findet sich in seinem Tweet auch gleichzeitig noch der Hinweis, dass die neuen Smartphones von einem Qualcomm Snapdragon 836 angetrieben werden sollen.

Stimmt das, würde es bedeuten, dass sich Google nicht nur bei dem Termin in der ersten Oktober-Woche treu bliebe, sondern auch bei der Strategie in Sachen SoCs. Denn auch hier sehen wir eine Parallele: Letztes Jahr — als viele der wichtigen Flaggschiff-Smartphones mit dem Snapdragon 820 ausgestattet waren — präsentierte man den nagelneuen Snapdragon 821 mit den Pixel-Handsets, also ein leicht verbesserte Version des 820.

Beim Snapdragon 836 wird es ähnlich sein: Die Leistung soll minimal besser sein als beim Snapdragon 835, gleiches gilt für die Auswirkung auf den Akku. Zudem können wir davon ausgehen, dass in diesen Snapdragon 836 alle Erfahrungen einfließen, die Qualcomm seit dem Release des 835 sammeln konnte. Was die Performance angeht, werden Google Pixel 2 und Pixel 2 XL also nicht signifikant mehr auf der Pfanne haben als die Konkurrenz, könnten allerdings eine Nasenspitze vorne liegen.

Gehen wir einfach mal davon aus, dass der angesagte Termin stimmt, wird das Google Pixel 2 wohl das erste wichtige Smartphone sein, welches nach der Vorstellung des Apple iPhone 8 der Weltöffentlichkeit präsentiert wird. Warten wir ab, ob das für Google ein Vorteil oder eher eine Bürde sein wird.

via The Verge