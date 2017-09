Google Pixel 2: Zahlreiche neue Details inklusive Google Lens und Android 8.1

Wenn in wenigen Tagen die neuen iPhones gezeigt werden, ist das Jahr Smartphone-technisch sicher noch nicht gelaufen. Denn wir erwarten unter anderem in nächster Zeit noch ein Xiaomi Mi Mix 2, ein Huawei Mate 10 und nicht zuletzt natürlich auch noch die neuen Pixel-Smartphones von Google.

Zu letzteren gab es schon zahlreiche Leaks und Gerüchte und jetzt gesellen sich die Kollegen von 9to5google.com dazu und haben noch ein paar Neuigkeiten zum kleineren Google Pixel 2 ausgegraben und dazu auch noch ein unverschämt nichtssagendes Bild veröffentlicht:

Wenn ihr mich fragt, ist das Bild ein Witz, aber der Vollständigkeit halber zeigen wir es euch eben auch. Das Bild verrät so ziemlich gar nichts, zeigt uns aber immerhin, dass keine Dual-Cam auf der Rückseite vorzufinden sein wird und die Aussparungen unter dem Blitz deuten zudem auf einen Laser-Autofokus hin.

9to5google.com nennt auch weitere Details, von denen einige neu sind, einige andere hingegen vorherige Gerüchte nochmals bestätigen und somit die Richtigkeit untermauern. Stimmt das alles so, können wir uns auf ein optisch nur in überschaubarem Maße verändertes Google Pixel 2 einstellen. Das Display soll eine Bildschirmdiagonale von 4,97 Zoll haben, in FullHD auflösen und Always-on-Funktionalität mitbringen.

Der Kopfhöreranschluss soll auch bei diesem Smartphone wegfallen, was auf der einen Seite Design-technische Gründe haben könnte, andererseits vermutlich aber auch den Verkauf des Bisto getauften Bluetooth-Headsets befeuern soll. Das soll mit integriertem Google Assistant ausgestattet sein und die Vorstellung erwarten wir ebenfalls für das Pixel-Event am 5. Oktober.

Weiter ist zu hören, dass Google den Pixel-Phones eine IP68-Zertifizierung verpasst, die neuen Handsets also gegen Staub und Wasser schützt, außerdem möchte Google einen Adapter von USB-Typ-C auf 3,5 mm Klinke beilegen. Abzuwarten, ob die Anhänger von Kopfhöreranschlüssen an Smartphones durch einen Adapter zu besänftigen sind.

Beide Größen sollen die Wahl zwischen 64 und 128 GB Speicher erlauben, grundsätzlich sind beide Smartphones aber identisch, sieht man von Display-Größe und Akku-Kapazität ab. Bei der Hauptkamera möchte Google augenscheinlich an elektronischer Bildstabilisierung anstelle von OIS festhalten. Komplett neu dabei sein wird allerdings Google Lens — eine neue Software-Technologie, die die Kamera ergänzen wird und quasi die Augen des Google Assistant darstellen.

Bei letzterem ist auch gut möglich, dass diese Technologie fürs erste den Pixel-Smartphones vorbehalten sein wird, um die Exklusivität und somit den Reiz der neuen Handsets zu erhöhen. Verkaufsargumente braucht Google auch, denn alles in allem werden wir zwar erneut sehr starke Smartphones erwarten können, die aber eher punktuell verbessert wurden statt fundamental neu entworfen.

Google Lens wird nicht die einzige Neuerung in Sachen Software bleiben, denn mit dem Google Pixel soll auch erstmals Android 8.1 Oreo zum Einsatz kommen. Ob das alles so hinhaut und die Informationen bestätigt werden können, werden wir wohl spätestens am 5. Oktober wissen. Bis dahin halten wir uns noch mit Leaks und Gerüchten über Wasser und informieren euch gegebenenfalls natürlich über weitere Erkenntnisse.

Quelle: 9to5google.com via GWB und Caschys Blog