Google Pixel: Gibt es dieses Jahr gleich drei neue Smartphones?

Nachdem Google im letzten Jahr erfolgreich seine ersten Smartphones unter wirklich eigenem Namen veröffentlicht hat mit dem Google Pixel und dem Google Pixel XL, war es nahezu selbstverständlich, dass das Unternehmen aus Kalifornien in diesem Jahr nachlegen wird. Wir erwarten also das Google Pixel 2 und auch einen XL-Ableger.

Mittlerweile ist auch bekannt, dass diese beiden Handsets intern unter den Projektnamen „Walleye“ und „Muskie“ bekannt sind, was beides – wieder einmal – Namen von Fischen sind. Google verfährt schon länger so und nachdem wir uns drauf eingestellt haben, dass uns Google zwei neue Smartphones liefern wird, tummelt sich im Gerüchte-Teich plötzlich noch ein dritter Fisch.

Der nennt sich „Taimen“ – ein Fisch, der zur Lachsfamilie gehört und wird im Schnitt über einen Meter lang. Es sind aber sogar schon über zwei Meter lange Exemplare mit einem Gewicht von über 100 Kilo gesichtet worden. Wieso diese kleine Fischkunde? Weil das eventuell auch auf das Gerät schließen lässt. Ähnlich, wie der Fisch nämlich ein ziemlicher Brocken ist, erwähnen die Quellen von Droid Life nämlich, dass auch dieses dritte Smartphone von der Display-Diagonale her größer sein soll als die anderen beiden Modelle.

Mehr Informationen gibt es aktuell noch nicht – außer, dass es sich bei dem „Taimen“ ebenfalls um ein Smartphone handeln soll und nicht etwa um ein Tablet oder gar ein 2-in-1. Dennoch wird darauf hingewiesen, dass dieses Device separat betrachtet werden muss, also losgelöst von den anderen beiden Smartphones als eigene Kategorie.

Was das exakt zu bedeuten hat, können wir mit diesen vagen Infos an der Hand und zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Wird man vielleicht die Nexus-Reihe wiederbeleben? Oder handelt es sich dabei einfach um die abgespeckte Version, von der bereits in früheren Gerüchten die Rede war, nur eben mit noch größerem Display als beim Pixel XL und für ausgewählte Regionen?

Bis die neue Hardware vorgestellt wird, wird noch einige Zeit vergehen, in der wir uns Gedanken dazu machen können, was die Kalifornier ausbrüten. Interessant klingt es allemal und ich bin guter Dinge, dass wir auch vorher – vielleicht schon zur Google I/O im Mai – schon mehr zu den neuen Handsets erfahren werden. Petri Heil!

via WinFuture.de