Google Stadia: So sieht das Start-Line-up aus

Es ist schon eine Weile her, dass uns Google seine Vision einer Spiele-Plattform vorgestellt hat. Am 19. November nun geht der Spaß dann endlich los und wenn es nach den Kaliforniern geht, soll Stadia die Art und Weise verändern, wie wir auf Fernsehern, Notebooks und mobilen Endgeräten zocken.

Zuletzt ließ man uns auch schon ein wenig in ein paar Clips reinschnuppern, das komplette Line-Up für den 19. war jedoch nicht bekannt. Das hat sich vor einigen Stunden geändert, als nämlich Google in einem Blog-Beitrag erklärte, mit welchen Titeln man an den Start geht. 12 Spiele werden es direkt zu Beginn in der nächsten Woche sein, bis zum Jahresende sollen noch weitere 14 Stück dazu kommen.

Folgende 12 Games sind direkt von Anfang an dabei, wenn am 19. November der Startschuss fällt:

Destiny 2: The Collection

GYLT

Just Dance 2020

Kine

Mortal Kombat 11

Red Dead Redemption 2

Thumper

Tomb Raider: Definitive Edition

Rise of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Samurai Showdown

Assassin’s Creed Odyssey

Für diese 14 Spiele gibt es keinen konkreten Termin, alle sollen aber noch im Laufe dieses Jahres verfügbar sein:

Football Manager 2020

Attack on Titan 2: Final Battle

Borderlands 3

Darksiders Genesis

Dragon Ball Xenoverse 2

Farming Simulator 19

Final Fantasy XV

Ghost Recon Breakpoint

GRID

Metro Exodus

NBA 2K20

Rage 2

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Auch auf die bereits angekündigten Titel Doom: Eternal, WatchDogs: Legion, Gods & Monsters und Cyberpunk 2077 wird im Artikel noch einmal hingewiesen, allerdings ohne Termin – auf diese Titel müsst ihr also noch ein bisschen länger warten. Mit der Bitte um Handzeichen: Wer ist denn von euch dabei, wenn es am 19. losgeht?

Quelle: Google via Caschys Blog