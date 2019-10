Wie immer bei den “Made by Google”-Events haben die Google-Menschen nicht nur neue Smartphones aus dem Hut gezaubert, sondern gleich eine ganze Menge mehr. Dazu gehört auch der neue Nest Wifi-Router, bei dem nicht nur der Name “Nest” neu ist. Ebenfalls neu, der neue Nest-Wifi-Zugangspunkt.

2016 als “Google Wifi” vorgestellt, schickt man seine Router-Hardware nun also in die zweite Runde. Laut eigener Aussage ist Nest Wifi leistungsfähiger als Google Wifi und bietet eine bis zu doppelt so hohe Übertragungsgeschwindigkeit sowie eine bis zu 25 Prozent bessere Abdeckung. Wenn man den Router in Kombination mit einem Zugangspunkt einsetzt, sollen Buden mit bis zu 210 m² mit bestem WLAN versorgt werden können. Jeder weitere Zugangspunkt soll dafür sorgen, dass weitere 90 m² abgedeckt werden. Man muss aber natürlich nicht das Bundle mit Zugangspunkt erwerben, sondern kann auch lediglich einen Nest Wifi-Router erwerben — der soll allein bis zu 120 Quadratmeter abdecken, aber selbstverständlich kommt es hier auch auf die baulichen Gegebenheiten an.

Obwohl sich die neue Generation der Geräte runderneuert präsentiert, könnt ihr alten Google Wifi-Produkte mit den neuen kombinieren. Das ist insofern interessant, als der neue Zugangspunkt auch den Google Assistant mit an Bord hat und somit quasi auch noch einen Nest Mini ersetzt.

Der Nest Wifi-Zugangspunkt kombiniert faktisch zwei Geräte in einem: Dank integriertem Lautsprecher und Google Assistant kann er alles, was auch Nest Mini kann. So könnt ihr den Zugangspunkt einer Lautsprechergruppe hinzufügen und eure Lieblings-Playlist im ganzen Haus abspielen.

Dank der App könnt ihr den ganzen Spaß nach wie vor kinderleicht einrichten, außerdem könnt ihr euer Smart Home damit steuern, je nach Anbieter sogar lokal und ohne Internet, so dass eine Bridge gar nicht notwendig ist. Für mich gibt es aber einen Haken bei der Nummer: Wer lediglich den Nest Wifi-Router bestellt (der für meine Wohnung völlig ausreichend sein müsste) hat keinen integrierten Google Assistant am Start. Dazu benötigt es den Zugangspunkt oder eben einen separat erworbenen Nest Mini.

Davon abgesehen aber ein nettes Update meiner Meinung nach. Die Dinger sehen in ihrer abgerundeten Form und der Farbe “Schnee” nett und unauffällig aus, sind dezent beleuchtet und können daher auch ruhig auf dem Nachttisch oder sonst wo in der Wohnung platziert werden. Man muss die Teile also nicht wie andere Router in irgendeiner Ecke verstecken. Nebenher weist Google noch darauf hin, dass die neue Hardware auch aus nachhaltigen Materialien hergestellt wird. Das Router-Gehäuse besteht zu 45 % aus recyceltem Kunststoff, das Gehäuse des Zugangspunkts zu 40 %.

Nest Wifi wird in Deutschland ab Dezember im Handel erhältlich sein. Das Bundle mit einem Wifi-Router und einem Wifi-Zugangspunkt erhaltet ihr dann für 259 Euro, einen einzelnen Wifi-Router für 159 Euro und einen einzelnen Wifi-Zugangspunkt für 139 Euro im Google Store, bei MediaMarkt, Saturn, Gravis, tink und mobilcom-debitel.