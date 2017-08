Google und Walmart kooperieren – Kampfansage an Amazon

Einkaufen ist nicht immer so einfach und unkompliziert, wie es eigentlich sein könnte. Mit dieser Aussage fängt ein Blog-Artikel auf dem Google-Blog an, welcher eine Kooperation von Walmart und Google für die USA ankündigt. Genauer gesagt werden Walmart-Kunden in den USA über den Google Assistant per Sprache Waren bestellen können, die dann mithilfe von Google Express ausgeliefert werden.

Walmart ist die größte Einzelhandelskette der Welt und wird es durch diese Kooperation ab Ende September möglich machen, Hunderttausende Waren „von Wäsche bis Lego“ per Sprache über Google Home zu bestellen. Walmart profitiert dabei von den Sprach-Skills des Google Assistant und macht es durch die Nutzung der EasyReorder-Funktion denkbar einfach, per Sprache Produkte zu bestellen.

Der Kunde in den USA kann die Konten — Walmart und Google Express — miteinander verknüpfen und profitiert dann davon, dass bestimmte Marken, Größen, Geschmacksrichtungen, übliche Liefermengen etc. bereits bekannt sind, was das Voice Shopping einfacher und schneller macht. TechCrunch macht an einem Beispiel klar, wie simpel die Bestellungen über Google Home laufen werden:

To buy again, you don’t have to use a specific phrase beyond, “OK, Google.” Then, anything like “order peanut butter” or “reorder peanut butter” or “buy peanut butter” or “buy peanut from Walmart” will do.

Google Express hat bereits einige prominente Partner wie Target oder Costco – Walmart ist aber zweifellos der dickste Brocken, den man sich da an Land ziehen konnte. Die Partnerschaft soll auch weiter ausgebaut werden, so dass in Zukunft dann auch Gemüse im Walmart über Google Express und per Voice Shopping bestellt werden kann. Dabei wird es dann verschiedene Liefer-Optionen geben: Entweder kommt die Ware nach Hause, oder man holt sie sich in seiner Filiale ab, wo die Ware dann bereits bezahlt und verpackt eingesammelt werden kann.

Hat irgendjemand „Amazon“ gesagt?

Weder in der Ankündigung von Google noch in der von Walmart liest man auch nur ein einziges Mal das Wörtchen „Amazon“. Aber es versteht sich von selbst, dass die beiden Riesen genau diesem Konkurrenten an die Wäsche wollen mit ihrer Kooperation. Bei der Walmart-Ankündigung erklärt man zumindest, dass man sich dessen bewusst ist, dass die genutzte Technik mit der Technik der Konkurrenz verglichen würde – aber dass es ja auch so sein soll und gut für den Kunden ist.

When it comes to voice shopping, we want to make it as easy as possible for our customers. That’s why it makes sense for us to team up with Google. They’ve made significant investments in natural language processing and artificial intelligence to deliver a powerful voice shopping experience. We know this means being compared side-by-side with other retailers, and we think that’s the way it should be. An open and transparent shopping universe is good for customers.

Machen wir uns nichts vor: Amazon ist und bleibt auf lange Sicht erst einmal der Platzhirsch der Branche, auch wenn weder Walmart noch Google kleine Fische sind. Dennoch sollte man auch bei Amazon diese Entwicklung im Auge behalten. Dazu kommt nämlich, dass Google ab sofort bei Google Express auf die bisher verlangten 95 Dollar jährlich verzichtet und die Waren binnen zwei Tagen kostenlos ausliefert, solange der Mindestbestellwert der Partner wie eben Walmart erreicht wird.

Übrigens hat Walmart keinerlei Pläne, künftig seine Kunden auch über Amazons Echo-Geräte oder andere Hardware mit Alexa bestellen zu lassen. Klare Kampfansage an den ungeliebten Konkurrenten.

Ende September geht der Spaß in den USA los und wir werden interessiert — und auch neidisch — über den großen Teich schauen um zu sehen, wie die Geschichte läuft und wie sie von den Kunden angenommen wird. Zum Start wird das Voice Shopping beim Walmart ausschließlich über Google Home-Devices möglich sein, später aber wird es dann über alle Geräte mit Google Assistent erfolgen können.