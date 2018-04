Google: Wir können alles – außer Messenger

Seit wie vielen Jahren diskutieren wir eigentlich schon darüber, was für eine schlechte Figur Google macht bezüglich seiner Messenger-Strategie? Ehrlich gesagt ist „Strategie“ in diesem Fall auch ein wirklich großes Wort, weil sich da einfach keine klare Linie erkennen lässt.

Als vor zwei Jahren die Apps Allo und Duo vorgestellt wurden, haben erste Kritiker direkt die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und aktuell können wir festhalten: Die Bedenken waren gerechtfertigt — trotz 50 Millionen Installationen ist Allo bei den Nutzern gescheitert. Nicht vergessen bei solchen Download-Zahlen: Viele haben die App aus Neugier installiert und seitdem nie wirklich genutzt. Wir haben zuletzt im Dezember 2017 nach euren am häufigsten genutzten Messengern gefragt. Dort landete Allo abgeschlagen im hinteren Feld mit lediglich einem Prozent der über tausend Teilnehmenden.

Wir erinnern uns: Google wollte 2016 endlich mehr Struktur in sein Messenger-Wirrwarr bringen und hatte da mit Allo eine neue App im Angebot, die gleichzeitig auch noch den bärenstarken Google Assistant im Gepäck hatte. Diese künstliche Intelligenz ist auch tatsächlich beeindruckend, dem Messenger Allo indes hat es nicht viel geholfen.

Ein letzter Versuch namens „Chat“?

Wie nämlich The Verge in einer Exklusiv-Story berichtet, wird Google die Weiterentwicklung des Messengers ruhen lassen — zumindest vorerst, wie es heißt. „Ruhen lassen“ bedeutet konkret, dass man das Personal vom Projekt abzieht, und es komplett an etwas anderem arbeiten lässt. Stattdessen setzt man nämlich auf den auch nicht mehr so ganz taufrischen RCS-Standard (Rich Communication Services), der unter dem schlichten Namen „Chat“ künftig die Standardlösung fürs Messaging auf Android-Geräten werden soll.

„Chat“ soll Teil von „Android Messages“ werden, wird aber auch in anderen Messengern verfügbar sein. Funktionell werdet ihr dort all das nutzen und machen können, was in anderen Messengern auch funktioniert, also zum Beispiel der Einsatz von GIFs, Emojis, das Schicken von Gruppen-Nachrichten, Sprachnachrichten usw.

Das gilt allerdings nur für die „Chat“-kompatiblen Messenger. Ist ein solcher auf einem Smartphone nicht installiert, wird stattdessen die Nachricht als reiner Text und als klassische SMS geschickt. Es gilt für Google also, möglichst große Kompatibilität herzustellen und da verweisen die Kalifornier darauf, dass „Chat“ eben kein neues Google -Produkt ist, sondern ein Standard, der auch von vielen anderen Unternehmen genutzt wird.

Vielleicht ist das auch das eigentliche Kunststück, welches hier gelungen sein könnte: Ein Berg Telcos und Smartphone-Hersteller, die sich auf einen Standard einigen konnten. In der Übersicht auf dem nächsten Bild seht ihr, wer schon mit an Bord ist. Neben Google ist auch Microsoft mit von der Partie, bei den Smartphone-Herstellern sehen wir Namen wie Samsung, Huawei, LG und HTC, bei den Mobilfunkanbietern sind u.a. die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica (O2) am Start:

„Chat“ müsst ihr euch also nicht als komplett neue App vorstellen — viel mehr wird hier Google Messages so um neue Funktionen aufgebohrt, dass sich die spröde App künftig wie ein ganz normaler Messenger verhalten wird. Ein Messenger, der kompatibel ist mit den Diensten der oben gelisteten Unternehmen, was Google hoffen lässt, dass damit endlich der offizielle Nachfolger der SMS geboren ist. Wie es scheint, will man tatsächlich auch noch Apple mit ins Boot holen und auch einen Web-Client möchte man in Kürze präsentieren.

RCS ist bislang nicht wirklich aus dem Quark gekommen, jetzt soll die Stunde dieses Standards aber gekommen sein. Geht mal davon aus, dass Google bei seiner in einigen Wochen stattfindenden Entwicklerkonferenz Google I/O seine diesbezüglichen Pläne mitteilen wird. Dann wird man uns sicher auch erklären, wieso man glaubt, dass man mit „Chat“ punkten kann, obwohl wir in diesem Fall nicht verschlüsselt agieren wie bei mittlerweile vielen anderen Messengern.

So oder so will Google jetzt mit „Chat“ der SMS — und auch Apples iMessage — an den Kragen und wir dürfen wohl gespannt sein, ob der Internet-Riese diesmal tatsächlich die Patentlösung erdacht hat, oder ob für die „Google-und-seine-Messenger-Katastrophen“-Story bereits fleißig an einem weiteren Kapitel geschrieben wird. Was glaubt ihr? Gelingt Google doch noch der ganz große Wurf? Mehr Infos zu „Chat“ und Googles bisherigem Messenger-Wirrwarr gibt es im folgenden Exklusiv-Video von The Verge:

