Google+ wird für Enterprise-Kunden fortgesetzt

Nachdem Google das Ende von Google+ in einigen Monaten bekannt gegeben hat, gibt es jetzt Hoffnungen. Das soziale Netzwerk soll zumindest für Firmenkunden als Kollaboration-Tool weitergeführt werden. Was vielleicht kurz nach einer guten Idee klingt, wirkt bei näher Betrachtung höchst absurd. Das Netzwerk hat es vor allem durch ein großes Datenleck in die Medien geschafft – so groß, dass sowohl die EU als auch die USA es jetzt untersuchen wollen. Das schafft wenig Vertrauen, um jetzt im Unternehmensumfeld der Technik seine Daten anzuvertrauen.

Nach Facebook schafft es jetzt also auch Google. Während das größte soziale Netzwerk bei der Vorstellung des eigenen Smartscreens Portal mehr auf Datenschutz-Fragen eingehen musste als es wollte (und extra noch einen Kameraschutz belegt), zeigt sich jetzt auch Google nur wenig reumütig. Der Relaunch von Google+ im Unternehmensumfeld steht unter einem schlechten Stern.

Trotz allem hat sich der Konzern jetzt im Rahmen der Cloud Next Konferenz in London zu diesem Thema geäußert. So soll das Netzwerk nach dem Ende für Privatanwender als Teil der G Suite weitergeführt werden. Damit soll die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit in (größeren) Konzernen gestärkt werden. Sogar neue Funktionen sollen dafür integriert werden.

So möchte Google auch neue Administrations-Funktionen einführen. Damit sollen Berechtigungen und Gruppen definiert werden können. Hinzu kommt natürlich auch die passende Statistikfunktion – die Firma soll so nähere Details zum Nutzerverhalten bekommen. Eine Moderationsfunktion ist ebenso geplant.

„So könnte beispielsweise ein benutzerdefinierter Stream für Global Leadership die gesamte Kommunikation von Führungskräften umfassen und es den Mitarbeitern ermöglichen, direkt mit der Führung ins Gespräch zu kommen“, schreibt Produktmanager David Conway im Google-Cloud-Blog.

„In großen Unternehmen kann es für Teams eine Herausforderung sein, regelmäßig voneinander zu lernen. Dies ist oft auf isolierte Informationen zurückzuführen, die die Möglichkeiten des Wissensaustauschs und der Innovation reduzieren“, ergänzte der Manager.

Wie so häufig bei Google stellt sich mir vor allem eine Frage: Warum? Vor einigen Jahren hätte ich diese Idee noch sehr begrüßt. Die Circles innerhalb von Google+ waren die einzig wirklich gute Idee. Das Konzept eignet sich nicht nur zur Darstellung unterschiedlicher sozialer Gruppen innerhalb des eigenen Lebens – es eignet sich eigentlich viel besser für Abteilungen und Teams innerhalb von Unternehmen. Einige Jahre nach dem Launch ist es aber zu spät.

Es gibt ein breites Angebot von derartigen Portalen für Firmen – alle sind bereits etabliert und erfreuen sich größtenteils auch einem guten Ruf. Slack ist für viele Konzerne gesetzt, Microsoft holt hier mit Teams deutlich auf und bietet eine tiefe Integration in andere, konzerneigene, Produkte. Selbst Facebook bietet seit geraumer Zeit seine eigene „Intranet-Alternative“ mit Workplace an.

Die starke Konkurrenz einmal abgesehen war eine Vorgangsweise à la „Wir haben ein Datenleck, also nehmen wir keine Daten mehr.“ schon sehr fragwürdig. Diese jetzt um „aber Firmendaten nehmen wir gerne“ zu ergänzen, wirkt wie ein Aprilscherz. Gebt mir eure Daten, damit wir sie dann verlieren können? Während das Vertrauen gegenüber Facebook größtenteils verloren ist, hat auch Google hier einen herben Rückschlag zu verkraften. Ein derartiger Schritt sieht mir nach einem sehr großen Reality Distortion Field in Mountain View aus.