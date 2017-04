GoPro Fusion: 360-Grad-Kamera für Virtual Reality angekündigt

Bei GoPro sieht die Welt nicht mehr ganz so rosig aus, wie das mal der Fall gewesen ist: Rückläufige Zahlen, daraus resultierend dann wiederholt Entlassungen im Unternehmen – höchste Zeit also, dass man sich mit einem Paukenschlag aus dieser Krise befreit.

Gestern hat das Unternehmen bekanntgegeben, wie das gelingen soll: Mit der GoPro Fusion, einer 360-Grad-Cam, die noch in diesem Jahr – zumindest in limitierter Auflage – erscheinen soll und zu der man bislang noch nicht sehr viel technische Details bekanntgibt.

Aktuell wissen wir, dass 5,2K-Videos mit 30 Bildern pro Sekunde gefilmt werden können – zum Vergleich: Die Gear 360 von Samsung schafft 4K mit 24 Bildern pro Sekunde. Wir wissen zudem, dass sowohl VR-Aufnahmen möglich sein werden als auch herkömmliche Fotos und Videos in HD-Qualität. Dank der sogenannten „Overcapture“-Technologie sollen diese herkömmlichen Inhalte aus den VR-Aufnahmen extrahiert werden.

Mehr liefert uns GoPro noch nicht an Information über das Gerät, nennt also weder technische Details, noch einen Preis oder einen präzisen Termin für den Launch. Gopro-Gründer und CEO Nicholas Woodman ist dennoch überzeugt von dem neuen Produkt und spricht begeistert von „sechs Gopro-Kameras in einer“. In folgendem Video könnt ihr euch davon überzeugen, was die Kamera zu leisten vermögen soll:

Selbst wenn der Verkaufsstart noch 2017 gelingen sollte: GoPro wird die GoPro Fusion dann zunächst einmal in begrenzten Mengen anbieten. Zuvor legt GoPro ein Pilot-Programm auf, in dessen Rahmen man Marken, Agenturen sowie professionelle Content-Ersteller ins Boot holen will, Anmeldungen dafür sind ab sofort möglich.

Ich halte das für eine sehr gewagte Strategie, gerade wenn man den Tanz betrachtet, den das Unternehmen mit der Karma-Drohne hingelegt hat. Die wurde auch bereits 2015 angekündigt, dann im letzten Jahr vorgestellt und nach einem Rückruf war sie dann erst dieses Jahr im Februar wieder final im Handel. So eine Nummer wird sich GoPro mit der Fusion nicht erlauben können.

Geht alles gut und kann man eine starke 360-Grad-Cam zu einem vernünftigen Preis anbieten, könnte dem Unternehmen durchaus gelingen, sich gleichzeitig aus der Krise zu wühlen und auch den Fokus weg von den Action-Cams zu richten. Es wird noch ein paar Monate dauern, bis wir erahnen können, mit welchen technischen Feinheiten die Fusion aufwarten kann und erst dann können wir abwägen, welche Rolle GoPro künftig spielen wird.

