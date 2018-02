GoT-Schauspielerin startet eigene Netzwerk-App namens Daisie

Schauspielerin Maisie Williams, bekannt durch ihre Rolle als A rya Stark bei der Serie Game of Thrones, macht jüngst Schlagzeilen, da sie jetzt ihre eigene Firma gegründet hat. Sie startet damit ins Tech-Unternehmertum, denn mit ihrer neu entwickelten App möchte sie Künstler und Kreative miteinander verbinden. Die Anwendung nennt sich Daisie und wird im Laufe des Sommers in den USA starten. Ob sowohl für Android sowie iOS-Geräte, ist noch unklar.

Williams will mit der App eine Plattform bieten, auf der sich Künstler aus allen Branchen, seien es nun Schauspieler oder Drehbuchautoren, vernetzen und an Projekten zusammen arbeiten können. Die Plattform soll fast eine Mischung aus Facebook, Instagram und Linkedin sein. Ziel ist es vor allen Dingen, Neueinsteigern dabei zu helfen, leichter Fuß zu fassen, ihre Arbeit zu präsentieren und sich mit erfahrenen Kollegen und potenziellen Auftraggebern zu vernetzen.

Die junge Schauspielerin setzt sich außerdem für Frauenrechte ein und sieht Daisie als eine willkommene Möglichkeit das weibliche Geschlecht in der kreativen Branche zu fördern. Frauen sollen sich auf der Plattform auf sachliche und seriöse Art zeigen können. Der Release der App schließt also nahtlos an die #metoo-Debatte an, die vor einigen Wochen für große Aufschreie sorgte.