Großbritannien nutzt mehr erneuerbare Energien als fossile Brennstoffe

Großbritannien war in den 1880er Jahren die Heimat des weltweit ersten Kohlekraftwerks und damals war dies die dominierende Stromquelle des Landes. Nicht zu vergessen, hat das Kraftwerk auch ordentlich den Wirtschaftsmotor von Großbritannien angefeuert. Obwohl das Land der Geburtsort der Kohlekraft ist, soll man noch in diesem Jahr erstmals mehr Strom aus kohlenstofffreien Quellen wie Wind, Sonne und Atomkraft verbrauchen als aus fossilen Brennstoffen.

Erst seit letzter Woche steht fest: Großbritannien hat sich als erstes G7-Land dazu verpflichtet, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen – ein Ziel, das eine starke Zunahme der kohlenstoffarmen Energieversorgung und eine noch stärkere Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe erfordert. Daten aus dem National Grid zeigen, dass die kohlenstoffarme Stromerzeugung in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 rund 48% zum britischen Strom beigetragen hat. Fossile Brennstoffe wie Kohle- und Gaskraftwerke haben dabei “nur” 47% abgedeckt. Der Rest kommt aus Biomasse und Lagerung.

Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben auch diese Woche über den Übergang zu einem strengeren Klimaziel diskutiert, sich aber bemüht, Einstimmigkeit unter den Mitgliedsstaaten zu finden. Bei Großbritannien rührt diese Veränderung von dem enormen Anstieg der britischen Windkraftkapazität. Der Strom, der daraus gewonnen wird, trägt ungefähr ein Fünftel der Energie des Landes. Vor allem die windigen Küsten Großbritanniens haben sich als idealer Standort für große Windprojekte erwiesen.

Deutschland, bezieht hingegen rund 35 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen, denn wir haben hier immer noch einen großen Anteil an Kohlekraftwerken. Diese steuern jedes Jahr mehr als ein Drittel zur Energie des Landes bei. Hierzulande importieren wir jedoch auch den britischen Strom. Der geht auch an Frankreich, Belgien, den Niederlanden und Irland und mehr als die Hälfte dieser Importe stammt aus der CO2-freien Erzeugung.

Allein diese Importe stärken die emissionsfreien Energieerzeugungen von Großbritannien, sodass der Verbrauch an fossilen Brennstoffen auch in den nächsten Jahren weiter sinken wird. Außerdem wird eine mit Norwegen geplante Verbindungsleitung Großbritannien Zugang zu Norwegens CO2-freier Wasserkraft verschaffen. Diese ist mit 720 km die längste Verbindungsleitung der Welt und soll 2021 in Betrieb genommen werden.

