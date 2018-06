Grün und grüner: Kommen Razer Peripherie-Geräte für Microsofts Xbox?

Die Tastatur- und Mausunterstützung für Microsofts Xbox ist eigentlich ein längst abgehaktes Thema – zumindest nahm man das bislang an. Würde Microsoft sich darauf einlassen, würde man damit eine viel größere Auswahl an Spielen ermöglichen. Games wie Age of Empires lassen sich beispielsweise nicht gut mit einem Controller steuern. Bereits Anfang des Jahres sprach Microsoft wohl mit den hauseigenen Entwicklern über seine Pläne zu dem Thema, denn wie nun veröffentlichte Dokumente zeigen, dass Microsoft zumindest die Mausunterstützung für das April-Update der Xbox-Developer-Version geplant hat. Die Berichte liegen der Webseite windowscentral vor.

Dabei holt sich Microsoft einen ganz besonderen Partner ins Boot, der für seine Peripherie-Produkte vor allem im Gaming-Bereich bekannt sein dürfte. Die Rede ist natürlich von Razer, die sich Microsofts Idee mit einer kurzen Präsentation ihrer Version anschlossen. Die Informationen sind mit Vorsicht zu genießen, denn es gibt keine Garantie dafür, dass wir die Produkte jemals zu Gesicht bekommen. Die hier gezeigten Bilder geben uns aber einen ganz guten Einblick in das, woran die beiden Unternehmen arbeiten.

Razer stellt somit die Turret Tastatur samt passender Maus vor – ein „sofafreundliches“-Setup mit Chroma-Unterstützung. Ein ähnliches Gaming-Einsteiger-Bundle haben wir bereits ausführlich in einer Review getestet. Es gibt zwischen beiden Unternehmen wohl einige Übereinkünfte darüber, welchen Anforderungen das Endprodukt gerecht werden soll.

So zeigt dieses Bild, dass die Maus beispielsweise bis zu 5 Tasten besitzen muss, ein Rad verbaut haben muss und der Cursor sinnvoll in das Spiel implementiert werden sollte. Ähnliche Richtlinien gelten für Mulitplayer-Titel, bei denen Microsoft verschiedene Hinweise mit an die Hand gibt. So sollen die Entwickler beobachten, wie sich Maus- und Tastaturspieler mit Gamepad-Spielern verhalten und worin sich die beiden Gruppen im Spielverhalten unterscheiden.

Sollte diese Unterstützung kommen, wären mit der Xbox dann alle USB-Mäuse, einschließlich der drahtlosen Dongle-Geräte, kompatibel. Man versucht das gleiche Controller-Spielerlebnis ebenso mit der Maus zu simulieren. Ob man das wirklich umsetzen kann, werden wir bald zu sehen bekommen.

Ich denke für Leute, die sich nur auf Xbox-Spiele spezialisiert haben und sonst keine PC-Games zocken, könnte die Unterstützung für Maus und Tastatur eine willkommene Möglichkeit sein, ein breiter gefächertes Spieleangebot zu bekommen. Ich persönlich genieße jedoch das Controllererlebnis und mag die Verschiedenheit der Eingabegeräte, die jede Plattform mit sich bringt.

via: windowscentral