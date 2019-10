Günstig, mobil – und nicht für Deutschland gedacht: Das Pixelbook Go

Es ist 13 mm dünn und 900 Gramm schwer: Die Rede ist vom Google Pixelbook Go, welches heute beim “Made by Google”-Event präsentiert wurde. Wie schon die Pixel-4-Phones war auch hier schon erwartet worden, dass es heute das offizielle Licht der Welt erblickt und so war es dann auch.

Das 13,3 Zoll große Touch-Display des Notebooks löst — je nach Wahl — mit FHD- oder 4K-Auflösung auf. Auch bei den anderen Komponenten habt ihr natürlich die Wahl: Intel Core m3 bis Intel Core i7 bei den Prozessoren, 8 oder 16 GB RAM und ab 64 GB interner Speicher. Bei letzterem gibt es alternativ auch die Möglichkeit ,128 oder 256 GB internen Speicher auszuwählen.

Mit an Bord sind zudem zwei nach vorne ausgerichtete Lautsprecher und eine 2-MP-Frontcam. Platz ist auch für zwei USB-Typ-C-Ports und einen Kopfhöreranschluss, WLAN und Bluetooth sind logischerweise auch mit dabei. Die Kiste startet sehr flott und rennt natürlich mit Chrome OS.

Der Akku soll bis zu 12 Stunden lang durchhalten, der zudem auch flott geladen werden kann: Schon 20 Minuten an der Steckdose reichen aus, dass man wieder Saft für zwei Stunden hat. Zudem verwies man bei der Präsentation auf die hintergrundbeleuchtete Tastatur, die mit ihren “Hush Keys” besonders leise sein soll. Designtechnisch setzt man auf ein mattes Finish.

Preislich hat man die Möglichkeit, bereits ab 649 US-Dollar dabei zu sein. Je nach Konfiguration werden da bis zu maximal 1 399 US-Dollar raus. Haken an der Nummer: Deutschland ist nicht mit von der Partie. Ab sofort kann das Teil in den USA und in Kanada vorbestellt werden, im Januar gesellt sich dann auch noch Großbritannien dazu.