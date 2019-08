Guppy: In Paris angeln sie E-Scooter

Calixte Duvall-Arnould, Séverin Seux, Sacha Kleynjans und Noël Zablocki sind vier Angel-Freunde aus Paris. Wenn sie an der Seine angeln gehen, hat das aber nichts mit Fischen oder einer herkömmlichen Angelrute zu tun. Die vier Franzosen angeln Müll aus dem Fluss in der französischen Hauptstadt.

Gegen die Probleme, die E-Scooter in Paris bereiten, sind die derzeitigen Diskussionen in Deutschland vermutlich eher harmlos. In Paris gibt es etwa 15.000 von den Dingern und viele davon stehen den Fußgängern überall im Weg rum, weswegen jetzt eine neue Regelung her soll, die das unterbindet. Die Wut der Pariser ist so groß, dass unzählige der kleinen Flitzer einfach in die Seine geworfen werden.

Genau dort setzt jetzt das Startup “Guppy” an, bestehend aus den vier oben genannten Protagonisten, ergänzt um freiwillige Helfer. Bereits im Winter des letzten Jahres trafen sie sich erstmals an der Seine, um — ausgestattet mit einer improvisierten Angel — Müll aus der Seine zu fischen. Diese “Angel” bestand aus einem billigen Magneten und einer Schnur und immerhin konnten die vier jungen Männer bei diesem Versuch bereits drei Fahrräder aus dem Fluss fischen.

Wir konnten es kaum glauben und waren auch ein bisschen schockiert, was wir mit unserer einfachen Angel gefangen haben. Man kann nur erahnen, was da unten alles noch liegen muss.

Seit Mai ist das Startup unter dem Namen “Guppy” offiziell im Handelsregister gelistet und beschäftigt sich mit dem “Einsammeln von nicht gefährlichen Abfällen”, das zumindest ist im Register als Unternehmenszweck angegeben.

Voici les résultats de la pêche du jour :

58 trottinettes 🛴

11 vélos 🚲

6 barrières 🚧

2 scooters 🛵

et d’autres objets insolites comme…1 four !

Merci à toutes celles et ceux qui sont venus aujourd’hui pour participer ou pour nous encourager. 😁 pic.twitter.com/huXhSCVOVq — Guppy (@With_Guppy) June 2, 2019

Im Juni gab es dann ein großes Angel-Event, welches sogar von den E-Scooter-Sharing-Diensten gesponsert wurde, welche in Paris aktiv sind, also u.a. Lime, Tier und Circ. Der ganze Spuk dauerte keine drei Stunden und neben einigen Zäunen, Rollern und Fahrrädern beförderte man 58 E-Scooter an Land.

Das ist jede Menge Holz und lässt nur erahnen, wie viele dieser E-Roller in Paris versenkt oder anderweitig zerstört werden. Das ist ein riesiges Problem, auch wenn es Guppy immerhin zu einer brandneuen Geschäftsidee verholfen hat. Die vier Gründe suchen jetzt händeringend nach Sponsoren und Personal — eben, weil gerade so viel aus der Seine zu holen ist.

Ich hab ja neulich auch über die E-Scooter-Fahrer geschimpft, bzw. über den Teil der Fahrer, die sich nicht an die Regeln halten. Andererseits verstehe ich es auch nicht, wieso man wegen eines Delikts — das unsachgemäße Abstellen oder Ablegen eines E-Scooters — selbst zum Täter wird und mit Vandalismus antwortet.

Wenn mir mal ein Fahrrad im Weg gestanden hat, dann bin ich jedenfalls nie auf die Idee gekommen, es umzutreten oder irgendwohin zu werfen. Entweder gehe ich dran vorbei — oder stelle es selbst flott an die Seite. Das sollte mit E-Scootern noch einfacher möglich sein. Das ändert nichts daran, dass die Dinger trotzdem regulär dort abgestellt werden sollten, wo es erlaubt ist, aber sich nur darüber echauffieren oder gar zu randalieren, indem man so einen Scooter mutwillig beschädigt — das kann die Lösung wahrlich nicht sein. Spätestens an diesem Punkt müssen wir erkennen, dass die E-Scooter kein technologisches Problem haben, sondern eher ein gesellschaftliches.

Quelle: Business Insider via NGIN