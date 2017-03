Habt ihr 3 000 Dollar klein? Dann kauft das Nokia 3310 aus Titan

Wenn ihr nicht auf den Pfennig gucken müsst und öfters mal nach einem Mobiltelefon sucht, mit dem ihr in Monte Carlo vor euren Yachtclub-Kumpels ordentlich auf den Pudding hauen könnt, dann habt ihr vielleicht den Namen Gresso schon mal gehört. Es handelt sich dabei um eine russische Nobel-Schmiede, die schon so manches Smartphone oder Feature Phone im Luxusgewand angeboten haben.

Wer mag, kann da durchaus schon mal siebenstellige Beträge auf den Tisch des Hauses blättern, ein Android-Smartphone gibt es dagegen auch schon mal für schlanke 1 800 Dollar. Die Russen veredeln Smartphones und bringen auch eigene Hardware und Hüllen für Smartphones raus – und dieses Mal haben sie sich ein Handset vorgeknöpft, über das in den letzten Tagen viel geredet und geschrieben wurde: Die Rede ist vom neuen Nokia 3310 – jene Neuauflage des Handy-Klassikers!

Von der Form entspricht die Edel-Version von Gresso absolut dem, was HMD Global anbietet, aber natürlich setzt man hier auf andere Materialien. Das Gresso 3310 besteht nämlich aus Titan mit Härtegrad 5 – einem Material, das gern in der Luftfahrt- und Raumfahrttechnik eingesetzt wird oder in biomedizinischen Implantaten. Das Titanium-Handset soll dadurch Stürze aus knapp 10 Metern Höhe unbeschadet überstehen.

Ist das Ur-3310 schon als unkaputtbares Mobiltelefon berüchtigt gewesen, könnt ihr euch jetzt erst recht sicher sein, dass eurem mobilen Begleiter so schnell nichts anzuhaben ist. Technisch bleibt es natürlich die selbe Gurke wie das normale 3310 in seiner Neuauflage. Bedeutet, es ist ein Feature Phone mit herausragender Akkulaufzeit, außerdem gibt es eine äußerst mäßige Cam auf der Rückseite, 32 GB Speicher und selbstverständlich die Hardware-Tastatur, die in diesem Fall ebenfalls aus Titan gefertigt ist.

Das alles kostet euch aber eben doch ein bisschen mehr als die 49 Euro, die HMD Global für die reguläre Version aufruft. Fällig werden für das Gresso 3310 schlappe 2.990 Dollar, was dieses exklusive Handy nicht gerade zum Schnapper der Saison macht. Apropos exklusive: Es werden übrigens lediglich 3310 Einheiten produziert, so dass nur eine sehr limitierte Zahl an Menschen überhaupt in den Genuss kommt, sich mit diesem Edel-3310 zu zeigen.

Wieso man so einen Berg Geld für ein Handy ausgeben sollte, mit dem man außer telefonieren eher überschaubare Möglichkeiten hat, wird sich mir in diesem Leben nicht mehr erschließen. Aber wenn ihr mal wieder nicht wisst, wohin mit eurem Millionengewinn aus der Lotterie, weil ihr schon alles habt außer einem Handy, das garantiert weniger kann als jedes noch so günstige Smartphone, dann solltet ihr unbedingt zuschlagen ;)

