In wenigen Tagen beginnt mit der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt eines der jährlichen Highlights der Branche, Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Donnerstag die Leistungsschau eröffnen. Ab dann präsentieren nicht nur die internationalen Autohersteller den Medien und der autobegeisterten Kundschaft ihre Neuheiten und Strategien. Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Messe auch eine Plattform für unzählige Start-Ups und Unternehmen, die als Zulieferer und Dienstleister intelligente Mobilitätslösungen, Hardware, Software und Services entwickeln.

Wir freuen uns, dass wir mit BOSCH einen der weltweit größten Zulieferer von Automobilelektronik und -mechatronik als neuen Sponsor von mobilegeeks.de und mobilegeeks.com gewinnen konnten. Das Unternehmen mit Stammsitz im baden-württembergischen Gerlingen – mit rund 450 Tochter- und Regionalgesellschaften in etwa 60 Ländern und über 380.000 Mitarbeitern weltweit – wird ab sofort den Bereich “Connected Life” sponsern und uns zeigen, wie sich (nicht nur) die Mobilität in den kommenden Jahren verändern wird.

Bosch vernetzt Systeme innerhalb und außerhalb des Fahrzeugs und realisiert ebenso komplexe wie intelligente Mobilitätslösungen, angefangen bei Smart Cars (mit denen wir fahren) bis hin zu Smart Homes und Smart Cities (in denen wir leben). Das Unternehmen fertigt kundenspezifische Lösungen für konventionelle und elektrische Antriebe und hat in den vergangenen Jahrzehnten große Kapazitäten im Hard- und Software-Bereich aufgebaut. Zudem ging man kürzlich Partnerschaften mit Nvidia und anderen Unternehmen ein und zeigte auf Konferenzen wie der Bosch Connected World in Berlin, dass man branchenübergreifend eine führende Rolle in der teil- und vollautomatisierten Zukunft spielen wird. Weltweit führt man mit großem Abstand die Liste der Unternehmen an, welche die meisten Patente im Bereich “Autonome Autos” halten.

“Wir wollten eine Plattform für euch bauen, auf der ihr euch zuhause fühlt. Wie ein Event, zu dem auch wir gerne gehen würden.” Martin Gansert, Corporate Digital Communications Bosch

Mit unserem neuen “Connected Life” Hub wollen wir öfter über den offensichtlichen Bereich der vernetzten “Smart Cars” hinausgehen und gelegentlich einen Blick in die nähere Zukunft werfen. Wie gestaltet sich das Leben in einer intelligenten Stadt, wie sehr werden “smarte” Mobilitätskonzepte unseren Alltag und unsere Umwelt verändern können? Werden wir in wenigen Jahren den Kontakt zu unseren Freunden und zu unserer Familie über Facebook, Twitter & Co. halten – und dabei eine Virtual-, Augmented- oder Mixed Reality Brille tragen, um ganz nah beieinander zu sein und Dinge miteinander zu erleben? Werden Sprachassistenten eine enorm wichtige Rolle spielen – und auf Zuruf ein Auto vorfahren, das wir nicht mehr besitzen? Wird das Wissen dieser Welt noch unmittelbarer zur Verfügung stehen und werden wir davon auch in bisher ungeahnten Bereichen profitieren, z.B. im Bereich “Smart Health”?

Wie bei all’ unseren Themen sind wir auch diesmal auf euch als Leser angewiesen. Bringt euch ein, teilt uns über eure Meinung hinaus eure eigenen Vorstellungen und Hoffnungen mit. Was erwartet ihr, wo habt ihr Bedenken, was findet ihr wichtig – und was nicht? Interessieren euch Kühlschränke, die euch selbstständig auf den letzten Becher eures Lieblings-Joghurts hinweisen – oder wird es für euch erst interessant, wenn euch der intelligente Kühlschrank und Herd gemeinsam bei einem Fünf-Gänge-Menü unterstützen?

Wir sind gespannt auf euer Feedback und freuen uns auf viele, viele interessante Beiträge!

