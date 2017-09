Lifestyle Handys im Unterricht? – Italiens Bildungsministerin denkt darüber nach

In Italien wird heute darüber entschieden, ob das Handyverbot an Schulen, welches 2007 erlassen wurde, aufgehoben wird. Die Bildungsministerin Valeria Fedeli kämpft stark dafür, doch sie wirbelt auch so einige Diskussionen mit ihrem Vorhaben auf.