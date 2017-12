Was würdet ihr denken, wenn sich J.K. Rowling wieder an die Arbeit machen würde, um neue Harry Potter-Geschichten zu erfinden — und das erste neue Buch würde „Harry Potter and the Portrait of What Looked Like a Large Pile of Ash“ heißen? Ja genau, so habe ich auch gerade geschaut.

We used predictive keyboards trained on all seven books to ghostwrite this spellbinding new Harry Potter chapter https://t.co/UaC6rMlqTy pic.twitter.com/VyxZwMYVVy

Es war aber nicht die tatsächliche Potter-Autorin, die sich diesen Titel ersann, es waren Bots. Um schon mal das Fazit dieses Beitrags vorwegzunehmen: Hurra – solange künstliche Intelligenz solche Ergebnisse abliefert, brauchen wir uns um das Ende der Menschheit keine Sorgen machen. Aber zurück zu Harry – hier mal nur der erste Absatz aus dem Werk von Botnik:

The castle grounds snarled with a wave of magically magnified wind. The sky outside was a great black ceiling, which was full of blood. The only sounds drifting from Hagrid’s hut were the disdainful shrieks of his own furniture. Magic: it was something that Harry Potter thought was very good.

Leathery sheets of rain lashed at Harry’s ghost as he walked across the grounds towards the castle. Ron was standing there and doing a kind of frenzied tap dance. He saw Harry and immediately began to eat Hermione’s family.

Ron’s Ron shirt was just as bad as Ron himself.

„If you two can’t clump happily, I’m going to get aggressive,“ confessed the reasonable Hermione.