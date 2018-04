Harry Potter: Hogwarts Mystery – ab sofort für Android und iOS erhältlich

Anfang April hat uns Jam City wissen lassen, dass es noch in diesem Monat so weit sein würde und das Spiel „Harry Potter: Hogwarts Mystery“ unter dem neuen Label Portkey Games, einer Marke von Warner Bros. Interactive Entertainment, erscheinen wird. Heute ist es wie versprochen so weit und das Game ist kostenlos sowohl für iOS als auch Android verfügbar:

Wir wussten ja bereits vorher, dass wir in diesem Spiel nicht nur ins Harry-Potter-Universum eintauchen, sondern ebenso wie er auch die Ehre haben, auf Hogwarts unsere Zauberkünste zu erlernen. Das Spiel ist zeitlich vor Harry Potters Schulzeit angesiedelt, wie ihr direkt zu Beginn des Spiels erfahrt, genauer gesagt bei der Veranstaltung im großen Festsaal, bei der ihr auch einem der vier Häuser Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin zugeteilt werdet.

Über das Spiel möchte ich gar nicht so viel verraten und schon gar nicht die Story spoilern, denn das ist wirklich sehr schön und stimmungsvoll umgesetzt, so dass man direkt von der ersten Minute an in die Potter-Welt eintaucht und sich freut, nun auch Teil davon zu sein. Ich hab bislang nur einige Minuten gespielt, stelle aber jetzt bereits fest, dass die Musik diese „magische“ Stimmung sehr schön unterstützt.

Ihr könnt euren Charakter bzw. euren Avatar optisch ein klein wenig anpassen, verpasst ihm einen Namen und dann geht es im Grunde auch schon los. Die beliebten Charaktere wie Dumbledore, Snape oder Professor McGonagall sind auch mit von der Partie und ihr bekommt auch die typischen Locations zu sehen wie beispielsweise die Winkelgasse. Spielerisch erwartet mal nicht zu anspruchsvolle Kost — zumindest zeichnet sich das in den ersten Missionen nicht ab.

Ihr marschiert durch Hogwarts, unterhaltet euch mit Leuten und bekommt Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Je nachdem, ob ihr euch freundlich, diplomatisch, streitlustig usw. gebt, entwickelt sich euer Charakter und beeinflusst den Verlauf der Geschichte. Logischerweise lernt ihr Zaubersprüche und das Brauen von Zaubertränken und habt auch ein dunkles Geheimnis aufzudecken.

So, das war’s — mehr Infos zum Spiel braucht ihr ja wohl erst mal nicht, oder? Ich hab nämlich einen Termin in Hogwarts: Snape erwartet mich zum Zaubertrank-Unterricht ;)