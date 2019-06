Harry Potter: Pokémon Go-Nachfolger Wizards Unite startet “weltweit”

Mehrmals haben wir hier schon darüber berichtet, dass Niantic nach Ingress und Pokémon Go einen weiteren Augmented-Reality-Klopper in der Pipeline hat. Dabei handelt es sich um Wizards Unite, welches mit der offiziellen Lizenz für das Harry-Potter-Universum ausgestattet wird.

Wizards Unite wird dabei im Wesentlichen das Spielprinzip der Vorgänger fortführen, soll dabei aber durchaus komplexer werden. In Australien und Neuseeland hat Niantic das Spiel bereits in einer Beta-Phase ausprobiert und das muss anscheinend gut funktioniert haben. Jetzt kündigt das einstige Google-Unternehmen nämlich an, dass der “weltweite” Start vor der Tür steht: Am 21. Juni — also in zwei Tagen — geht es los, wie man auf Twitter wissen lässt.

The worldwide launch of Harry Potter: Wizards Unite begins this Friday, June 21! Keep your eyes peeled and wand ready for more information as the game goes live in your region soon. #WizardsUnite pic.twitter.com/ckk4s4mi8a — Harry Potter: Wizards Unite (@HPWizardsUnite) June 19, 2019

Es gilt hier aber, ganz genau auf den Wortlaut zu achten. Niantic sagt nämlich, dass der weltweite Launch am 21. Juni beginnt — und nicht etwa, dass die ganze Welt bereits ab dem 21. loszocken kann. Das ist schade, aber auch nicht wirklich überraschend. Denn auch bei Pokémon Go verfuhr man auf diese Weise und knipste nach und nach weitere Regionen an. Damit wollte man vermutlich auch dafür sorgen, dass die verfügbaren Server nicht zu flott die Grätsche machen und auch beim Harry-Potter-Game ist damit zu rechnen, dass sich angesichts so einer außergewöhnlichen Lizenz auch viele Fans der Bücher und Filme auf Wizards Unite stürzen werden.

Was bedeutet das konkret? Dass es am 21. Juni erst einmal in den Vereinigten Staaten von Amerika und in Großbritannien losgeht und weitere Regionen dann nach und nach folgen werden. Bei Pokémon Go ging der Spaß in Deutschland knapp zwei Wochen nach dem Start los und so hoffen wir einfach mal darauf, dass der Rollout unsere Gefilde auch dieses Mal recht flott erreicht.

Ich hab jedenfalls richtig Bock auf das Game und werde mich — wie einst bei Pokémon Go — raus auf die Straße trauen. Dieses Mal werden dann eben keine Pokémon gejagt, stattdessen wird mit dem Smartphone-Zauberstab herumgewirbelt. Ja, Leute werden wieder merkwürdig schauen, wenn der dicke, alte Glatzkopf da wirr herumkaspert — hat mich aber bei Pokémon Go schon nicht interessiert ;-) Insgesamt erwarte ich nicht, dass der Hype solche Ausmaße annehmen wird wie seinerzeit bei Pokémon Go, ein Erfolg dürfte dieses Spiel aber dennoch werden.

Quelle: Niantic via WinFuture.de