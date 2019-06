Harry Potter: Wizards Unite endlich auch in Deutschland verfügbar

Harry Potter: Wizards Unite – das Pokémon Go für Harry Potter und Magiefans – hat vor ein paar Tagen offiziell gelauncht. Bisher jedoch nur in den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Deutschland und andere Länder mussten sich noch ein wenig länger gedulden. Doch nun endlich, ist das Spiel auch im deutschen Play Store verfügbar. Zwei Tage nach dem offiziellen Start landet das Game in 25 weiteren Ländern:

Österreich

Belgien

Brunei Darussalam

Kanada

Dänemark

Finnland

Frankreich

Deutschland

Island

Indien

Indonesien

Irland

Italien

Luxemburg

Malaysia

Mexiko

Niederlande

Norwegen

Papua-Neuguinea

Philippinen

Portugal

Singapur

Spanien

Schweden

Die Schweiz

Warum folgt der Launch nun nacheinander? Unter anderem hilft ein länderspezifischer Rollout dem Unternehmen Niantic dabei, sicherzustellen, dass ihre Server stabil bleiben. Indem sie den Launch über mehrere Tage verteilen, sind sie in der Lage herauszufinden, wo mögliche Probleme bei der Serverskalierung liegen könnten, bevor sich die halbe Welt auf Twitter beschwert.

Ähnlich verhielt es sich bei Pokémon Go und Niantic verwendete hier die gleich Strategie, obwohl die Server nach einiger Popularität des Spiels trotzdem Probleme hatten. Dadurch dauerte es Wochen, bis Pokémon Go über eine Handvoll Länder hinaus expandierte, wobei einige Orte mehrere Monate auf das Spiel warten mussten.

Wer noch nichts von Wizards Unite gehört hat, dem möchte ich kurz erklären, worum es bei dem Spiel geht. Genau wie bei Pokémon Go wird auch hier die Augmented-Reality-Technologie angewandt, wodurch die Realität mit dem Spiel verschmilzt. Spieler können so in die magische Harry Potter Welt eintauchen und echte Viertel und Städte nach mysteriösen Artefakten durchsuchen können.

Doch was machen die magischen Gegenstände dank AR in der Muggelwelt? Dies wird Teil der Story von Wizards Unite und die Spieler gehören jeweils zu einer Spezialeinheit, die diese Vorkommnisse untersuchen soll. Das heißt, man muss mit Hilfe von Zaubern, die Magie aus der Welt der Muggel verbannen. Die Vorkommnisse, Wesen & Co. tauchen so ähnlich wie bei Pokémon Go auf und werden im Sammelalbum à la Pokédex vermerkt.

via: techcrunch