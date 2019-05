Hashtag-Verbot: Wie Instagram und Co. mit Impfgegnern umgehen

Seit Monaten ist die deutsche Gesellschaft im Zwiespalt: Impfpflicht – ja oder nein? Die Masern-Erkrankungen sind in den vergangenen Monaten und Jahren rasant angestiegen und nicht nur hier in Deutschland. Europa und andere Länder sind auch davon betroffen. Im Jahr 2016 gab es 5.273 gemeldete Masernfälle in Europa, 2018 sind es sagenhafte 82.596! Grund dafür sind Eltern die ihre Kinder nicht mehr gegen die hoch ansteckende Krankheit impfen lassen.