Hass und Spaltung als Geschäftsmodell

Kennt ihr das auch? Man sitzt abends mit guten Freunden bei ein paar Bieren zusammen und fängt an gedanklich rumzuspinnen, denkt sich Geschäftsmodelle aus, die man aber aufgrund des eigenen Anspruchs an Ethik und Moral niemals umsetzen würde. Früher™ dachte ich bei solchen Gelegenheiten sogar manchmal, dass es Ideen gäbe, die niemals ein Mensch umsetzen würde, weil sie einfach zu weit ab von allem waren, was man in einer zivilisierten Gesellschaft als ethisch akzeptabel bezeichnen würde. Man hat sich darüber amüsiert, aber das war es dann auch. Immerhin will man sich ja noch ohne Brechreiz im Spiegel anschauen können. Es gibt aber leider Menschen, deren ethisch-moralischen Standards ein ganzes Stück tiefer liegen.

Folgende Idee könnte bei so einem gemütlichen Abend geboren worden sein: Man macht sich die zunehmende Radikalisierung zunutze, die politisch links und rechts der Mitte stattfindet und startet einfach zwei Websites. Auf der einen Site schreibt man das, was die rechte Seite lesen will, auf der anderen Site dann die entsprechenden Gegenstücke für die linke Seite. Die dort veröffentlichten Beiträge werden dann noch schön für Suchmaschinen und Social Media optimiert und in den entsprechenden Filterblasen ein wenig gepusht. Und schon kann man Klicks und damit Leser von beiden Seiten abgreifen und passend bedienen. Gibt es nicht? Doch, gibt es, wie Buzzfeed anschaulich aufzeigt. Konkret geht es hier um die liberale Website Liberal Society und die konservative Site Conservative 101.

Am Beispiel dieses Beitrags über die Trump-Beraterin Kellyanne Conway wird die Geschichte überdeutlich. Nicht nur in der Überschrift, auch die Beiträge selbst unterscheiden sich nur um ein paar Worte und enden natürlich beide mit einer Frage. Es geht darum, dass die Sprecherin nach mehreren Ausfällen – wir erinnern uns hier an die „alternativen Fakten“ und die Werbung für die Klamotten der Präsidententochter – bei verschiedenen Sendern nicht mehr auftreten durfte.

Während die liberale Seite das eher positiv sieht und die Leser am Ende fragt, ob sie zufrieden darüber sind, streut man auf der konservativen Seite einen Verweis auf die bösen liberalen Mainstreammedien ein und fragt folgerichtig, ob die Leser die Beraterin im Fernsehen vermissen würden. Dass die ganze Geschichte von einer Verbannung aus den Medien sowieso nicht so ganz zutrifft, immerhin trat sie bei Fox News auf, sei mal dahin gestellt, spannend ist vielmehr, wie sich die beiden Texte gleichen:

„Kellyanne Conway has been a terrible communications director for Donald Trump“ auf der liberalen und „Kellyanne Conway has been the go-to communications director for Donald Trump“ auf der konservativen Seite. Man könnte fast annehmen, es wäre ein Autor gewesen, der beide Texte verfasst hat – wobei das nur ein Eindruck ist, sicher weiß man es nicht.

Was dagegen sicher ist: Hinter beiden Sites steckt ein Unternehmen, die American News LLC in Miami, Florida. Zum Portfolio des Unternehmens gehören auch die Websites Democratic Review (liberal), American News (konservativ) und GodToday.com, eine Site für „religiösen Clickbait“. Ob nun im Unternehmen nur ein Team für alle Sites schreibt oder ob es verschiedene Teams für die verschiedenen politischen Richtungen gibt, ist nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass das Unternehmen offensichtlich gut verdient mit diesem Modell. Es erinnert ein wenig an den Waffenhändler, der beide Seiten eines Konflikts versorgt, um den Gewinn zu maximieren. Nach dem Motto „Egal, wer wen mit meinen Waffen tötet, wichtig ist nur, dass die Waffen vorher bezahlt wurden“.

Hierzulande kritisiert man noch einzelne Medien, weil sie sich in ihren Schlagzeilen zu sehr auf besorgte Bürger zu focussieren scheinen, um hier Aktivität in den Kommentarbereichen, Klicks und damit Werbeeinblendungen zu erzeugen, aber das „Wir stacheln beide Seiten zielgruppengerecht auf“ ist bislang noch eher unbekannt. Der Gedanke, dass zum Beispiel hinter Sites wie Indymedia auf der einen und Altermedia auf der anderen Seite ein einziges Unternehmen oder sogar Team stecken könnten, erscheint einem spontan doch zu unglaublich.

Aber wenn man die Sache mal ganz emotionslos betrachtet, Ethik und Moral in den Keller sperrt und sich einzig auf die Frage konzentriert, wie man mit der allgemeinen Stimmung, dem zunehmenden Hass und der politischen Spaltung in Rechts und Links ordentlich Geld verdienen kann, dann ist so ein Vorgehen absolut logisch. Es sind Marketing-Websites, so wird Grat Stern zitiert, und deren Produkt ist Empörung.

Tatsächlich ist anzunehmen, dass es viel mehr Websites gibt, hinter denen so ein Konzept steht, deren Betreiber sich aber etwas geschickter anstellen dabei, die Verbindungen zu vertuschen und zum Beispiel nicht eine einzige Google Analytics ID für alle Sites verwenden, schließlich geht es um Geld. Und wenn es um Geld geht, dann haben manche Menschen auch keinerlei Bedenken eine sowieso schon aufgeheizte Stimmung weiter anzuheizen, sei es nur auf einer Seite oder auch gleich auf beiden Seiten, um doppelt abzukassieren. Der Wahlkampf könnte wirklich noch „lustig“ werden…