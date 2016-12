HERE: Audi, BMW und Daimler kooperieren mit NavInfo, Tencent und GIC

Audi, BMW und Daimler holen für ihren Dienst HERE drei neue asiatische Partner mit ins Boot. Wie das Unternehmen heute bekannt gab, werden der chinesische Internetriese Tencent, der chinesische Kartendienst NavInfo und der Investor GIC aus Singapur gemeinsam 10% an Here erwerben. Die drei deutschen Fahrzeughersteller werden ihre Anteile an HERE entsprechend reduzieren. Weitere finanzielle Details wurden nicht bekannt, sind aber auch nicht besonders wichtig – hier geht es um eine bedeutende strategische Partnerschaft.

Die Kooperation macht Sinn und dürfte die Verbreitung im wichtigen chinesischen Markt extrem erleichtern. Navinfo ist nach eigenen Angaben Chinas führender Anbieter von digitalen Karten, Telematikdiensten und dynamischen Verkehrsdiensten in China. Bei GIC handelt es sich um einen staatlichen Fonds.

Chinas größtes Internetunternehmen Tencent, das bereits an Navinfo beteiligt ist, dürfte einigen Lesern u.a. als Betreiber der Plattform WeChat bekannt sein. Die in den zurückliegenden Jahren sehr umtriebige Firma hatte bereits erste Erfahrungen mit Smart Cars gesammelt, als sie eine Entwicklungs-Kooperation mit dem Auftragsfertiger Foxconn und der Suchmaschine Baidu bekannt gegeben hatten. Letztgenannte, Baidu, testen bereits entsprechend umgebaute Serienfahrzeuge auf Chinas Straßen.

Audi, BMW und Daimler hatten HERE im Jahr 2015 von Nokia erworben und bauen den Kartendienst seitdem konsequent zur Basis für die selbstfahrenden Autos der kommenden Jahre aus. Erst kürzlich hatten die Unternehmen bekannt gegeben, dass man die entsprechend ausgestatteten Fahrzeuge firmen- und modellübergreifend in Echtzeit miteinander vernetzen werde. In Europa gibt es bereits erste Kooperationen mit Peugeot und Citroën, die ihre teil- und zukünftig hochautomatisierten Fahrzeuge mit dem System testen wollen. Die HERE Plattform für Fahrzeughersteller beinhaltet neben den hochauflösenden Karten und dem cloudbasierten System für miteinander vernetzte Fahrzeuge auch Lösungen für das Flottenmanagement und weitere Dienste.

Die Zeit der Insellösungen ist vorbei

HERE hatte immer wieder betont, dass man auf der Suche nach weiteren länder- und branchenübergreifenden Partnerschaften sei und eine möglichst offene Plattform mit gemeinsamen Standards plane. Mit NavInfo strebt man nun offenbar – nach mehreren Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit – langfristig ein gleichberechtigtes Joint Venture an, das auf einem Daten- und Technologietransfer basiert. Sollten die entsprechenden Regulierungsbehörden dem Deal vorbehaltlos zustimmen, könnten die Fahrzeugherstellern im HERE-Verbund bereits in Kürze auf die für China elementaren Daten zugreifen und in ihre Entwicklungen implementieren.

Die Kooperation mit Tencent beinhaltet eine Implementierung der Kartendienste und Services in die Apps und Plattformen des Internetriesen. Mittel- und langfristig dürfte dies auf eine immer engere Verknüpfung zwischen ortsbasierten und personalisierten Diensten in Fahrzeugen abzielen. Schon heute basieren viele Apps in China in weitaus größerem Umfang als hierzulande auf “Sozialen Funktionen”, dem vollvernetzten Auto der Zukunft soll dabei – nicht nur als “Eingabe-Device” eine besondere Rolle zukommen.

Weiterlesen:

„Null digitalisiert!“ – Warum Frank Thelen ein Schwätzer ist

Bei Apple und insbesondere bei Google dürfte die Kooperation für Stirnrunzeln sorgen. In den vergangenen Jahren hatte man gelegentlich versucht, die deutschen Autohersteller von einer Kooperation zu überzeugen, sich aber mehrfach eine Abfuhr eingeholt. Langfristig dürfte eine Zusammenarbeit mit Cupertino und Mountain View durchaus Sinn ergeben, doch vermutlich will man vorher in Ingolstadt, München und Stuttgart die eigene Verhandlungsposition stärken und keine unnötigen Abhängigkeiten eingehen. Mehr als nur ein Fuß in der Tür zum wichtigen chinesischen Markt dürfte sicherlich ein wichtiger Faktor sein und eventuell auch dazu führen, dass beispielsweise Googles Bereitschaft zur Aufgabe der alleinigen “Datenhoheit” wächst. Berührungsängste dürfte es unterdessen keine geben, schließlich kennt sich ein Teil der Entwickler durch das gemeinsame Engagement bei der DFKI.

Letztendlich geht es um gemeinsame, offene Standards, von denen möglichst Viele profitieren.

Quelle: here.com