Zukünftige selbstfahrende Autos sind in allererster Linie auf eine leistungsfähige und redundante Sensorik sowie auf die Verarbeitung der Daten angewiesen, die von diesen Sensoren erfasst werden. Sie müssen ihre Umgebung in Echtzeit oder sogar vorausschauend erfassen und die daraus resultierenden Aktionen und Reaktionen vollziehen.

Ein noch vielfach unbeachteter Aspekt ist, dass das zugrundeliegende Kartenmaterial einen enormen Einfluss auf diesen Prozess haben kann. Früher verfügten Fahrzeuge um statisches, allenfalls unregelmäßig aktualisiertes Kartenmaterial. Heutzutage können Autos längst auf dynamische und hochauflösende Karten zugreifen.

Mit der “OneMap Alliance” will der Technologieanbieter HERE nun einen weltweiten Standard für dieses Kartenmaterial etablieren. Ab 2020 sollen global standardisierte und dynamische hochauflösende Karten angeboten werden, die jeder Automobilhersteller oder Zulieferer in seine Systeme integrieren kann.

Dazu kooperiert HERE mit verschiedenen Anbietern, die das jeweils zugrundeliegende Kartenmaterial an den Spezifikationen ausrichten, die das Unternehmen für HD Live Maps entwickelt hat. Das auf diese Weise harmonisierte Kartenmaterial soll gewährleisten, dass einem Automobilhersteller auf verschiedenen Kontinenten oder in verschiedenen Regionen immer das jeweils qualitativ hochwertigste Kartenmaterial zur Verfügung steht.

„In der Ära des autonomen Fahrens werden Fahrzeuge Echtzeitdaten über die Vorgänge auf der Straße teilen und empfangen. In diesem Zusammenhang werden hochauflösende Karten und fortschrittliche Konnektivität eine entscheidende Rolle spielen.“ Ian Huh, SVP IoT/Data Division Head bei SK Telecom

Bei HD Live Maps handelt es sich – anders als beim eingangs erwähnten statischen Kartenmaterial – um ein dynamisches, digitales Abbild des Straßennetzes. Genutzt werden kamera- und andere sensorbasierte Aufzeichnungen von Millionen Fahrzeugen, mit denen sich das Kartenmaterial “selbst” aktualisiert. Das bedeutet, dass die hochauflösenden Live Maps in der Lage sind, sich selbständig zu korrigieren und kalibrieren, wenn es zu Veränderungen im Straßennetz kommt, die von den Fahrzeugen registriert und übermittelt werden.

Das Kartenmaterial ist somit darauf ausgelegt, Fahrzeugen konstant ein aktuelles Bild des Straßennetzes zu liefern, z.B. bei Änderungen in der Spurführung. Die HD Live Map lässt sich zudem herstellerübergreifend mit anderen HERE Datendiensten ergänzen, die dem Fahrzeug nützliche Informationen über Staus, mögliche Gefahren auf der Straße und die besten Routen liefern.

Zu den Unternehmen, die an der OneMap Alliance beteiligt sind, gehören u.a. Navteq, IPC/Pioneer (Japan) oder SK Telecom (Südkorea). In absehbarer Zeit decken die hochauflösenden Karten von “HD Live Maps” bereits mehr als eine Million Straßenkilometer in Nordamerika, Europa, Südkorea, Singapur und den Vereinigten Arabischen Emiraten ab. Die bisher beteiligten Unternehmen und HERE planen, große Mengen an Verkehrsfluss- und Sensordaten für die Aktualisierungen der HD Live Map und anderer dynamischer Datendienste zu verwenden.

Bereits im September 2016 hatten die HERE-Eigner Audi, BMW und Mercedes-Benz bekanntgegeben, dass sie ihre Fahrzeuge miteinander vernetzen werden. Die Fahrzeuge werden live – in Echtzeit – die Daten der Fahrzeugsensoren mit den Systemen anderer Fahrzeuge austauschen und einander so über Unfallgefahren, Staus, freie Parkplätze oder ähnliche verkehrsrelevante Dinge informieren.