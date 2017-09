Herzschrittmacher mit Sicherheitslücke – 500.000 Menschen betroffen

Es klingt fast wie ein schlechter Scherz. Da lassen sich tausende Menschen einen Herzschrittmacher einsetzen, um normal weiterleben zu können und dann haben diese Geräte auch noch eine Sicherheitslücke. Technikmacken, schön und gut – ein Gerät, welches im Körper eingesetzt wird und mein Überleben sichert, darf auf gar keinen Fall irgendwelche Fehler haben! In den USA werden deshalb knapp eine halbe Million Herzschrittmacher von der FDA zurückgerufen und ihre Träger ins Krankenhaus beordert, wo sie ein Firmware Update bekommen sollen.

Bei den betroffenen Geräten handelt es sich um solche des Herstellers St. Jude Medical, die vor dem 28. August 2017 hergestellt wurden. Laut ihnen wurden auch in Europa rund 13.000 dieser Geräte implantiert. Die Patienten, die einen dieser Herzschrittmacher haben, sollten sich bei ihrem Arzt über das weitere Vorgehen erkundigen. Erst im vergangenen Jahr wurde St. Jude Medical vom Pharmakonzern Abbott aufgekauft.

Die Sicherheitslücke in der Systemsoftware wurde erst vor kurzem entdeckt. Sie ermöglicht Hackern, laut der FDA, die Herzschrittmacher per Funk umzuprogrammieren oder zumindest zu stören. Dadurch geraten die Patienten in Gefahr – immerhin sitzt das Gerät in der Nähe des Herzens. Das kann im schlimmsten Fall sogar tödlich enden. Aktuell ist ein solcher Fall der Manipulation noch nicht aufgetreten. Zum Glück!

Betroffene Patienten sollen sich nun im Krankenhaus einfinden, um das Update, das die Sicherheitslücke im System beheben soll, auf ihren Herzschrittmacher aufspielen zu lassen. Die Installation dauert drei Minuten und wird auch über Funk übertragen. Es ist also keine Operation notwendig.

Momentan wird die Situation von Experten heruntergespielt. Bei der Süddeutschen Zeitung wird Andreas Markewitz vom Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz, der für das Deutsche Herzschrittmacherregister tätig ist, zitiert: „Es ist sehr viel wahrscheinlicher, dass sich hektisch einbestellte Patienten auf dem Weg zum Arzt ein Bein brechen, als dass ihnen ohne das Software-Update etwas zustößt.“ Wie groß die Gefahr für Patienten wirklich ist, kann man schlecht abschätzen. Tatsache ist, dass sie da ist und potenziell ausgenutzt werden kann und das ist ja nun schlimm genug.

Quelle: fda via: fz