Ihr seid Programmierer, Analysten oder sonstwie im Tech-Zirkus beschäftigt, entwickelt Apps für iOS oder Android, seid bei Ruby on Rails im Thema oder Netzwerktechniker? Wenn ihr euch dann noch vorstellen könnt, dass ihr für ein gutes Job-Angebot auch auswandern würdet und zwar am liebsten in eine Gegend, in der man nach getaner Arbeit an den Strand gehen kann, dann solltet ihr jetzt gut aufpassen:

Wellington – Hauptstadt von Neuseeland und selbsternannte Tech- und Innovations-Hauptstadt im Südpazifik – hat nämlich mit LookSee Wellington ein Projekt initiiert, mit dem man Tech-Talente aus den verschiedensten Bereichen nach Neuseeland locken möchte. Hier könnt ihr euch für die Geschichte anmelden und dann drauf hoffen, dass euer Profil einem Unternehmen in Wellington auffällt.

Habt ihr ein ansprechendes Profil, sprich: Wird euer Talent von einem Arbeitgeber dringend gebraucht, kann er euch nominieren. Insgesamt 100 Menschen werden über LookSee gesucht und je mehr Unternehmen euch nominieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr zu diesen 100 Ausgewählten gehört. Was passiert dann? Ihr bekommt eure Flugunterlagen und alle notwendigen Infos – und dann werdet ihr für ein paar Tage nach Neuseeland eingeladen. Flug und Unterkunft sind dabei für euch kostenlos, ihr zahlt lediglich für eure Verpflegung und das, was ihr so in eurer Freizeit ausgebt.

Vom 04. Mai bis zum 11. Mai seid ihr dann vor Ort, nehmt an Bewerbungsgesprächen teil, lernt andere Menschen aus der Tech-Branche kennen und habt auch die Chance, Einiges von Wellington und Umgebung zu sehen. Läuft alles wie gewünscht, habt ihr einen neuen Arbeitgeber und lebt in einer wundervollen Stadt mit vielen Museen, Kneipen und – nicht zu vergessen – fast 500 Kilometer Strand in erreichbarer Nähe.

Tech-Blogger werden leider nicht gesucht, sonst hätte ich meine Anmeldung schon klar gemacht, logisch ;) Wenn ihr euch aber angesprochen fühlt (auf der Seite seht ihr auch, was explizit gesucht wird), solltet ihr nicht lange trödeln: Bis zum 20. März müsst ihr eure Unterlagen eingereicht haben bzw. euer Profil angelegt haben. Falls ihr noch nicht ganz sicher seid, ob ihr diesen Schritt machen wollt, schaut euch vielleicht diesen Clip an, der euch Wellington ein wenig näher bringen und schmackhaft machen soll:

Quelle: LookSee Wellington via Travel + Leisure