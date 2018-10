Als der Streaminganbieter Netflix vor vier Jahren aus den USA nach Europa überschwappte, war die Euphorie förmlich greifbar. Jeder wollte ein Stück abhaben vom Serienkuchen und schnell bemerkten andere Unternehmen, dass dieses Geschäftsmodell gut bei uns – den Couch-Potatos – ankam. Schon waren die Konkurrenzunternehmen geboren: Amazon Prime, Maxdome, Sky und in Amerika vor allem HBO, Hulu sowie ab 2020 ein Disney-Streamingdienst, der wohl den weiteren Weg der Animationsfilme zeichnet.

Der Videostreamer wird quasi Opfer seines eigenen Erfolges und auch der Nutzer hat die Qual der Wahl. Mittlerweile wird das Material unter den Anbietern aufgeteilt. Konnte man früher alte 90er Serien auf jeder Plattform schauen, macht heute jeder renommierte Eigenproduktionen. Netflix hat mittlerweile hunderte am Start, Amazon Prime zieht fleißig nach und andere Streamingportale dürfen diese gar nicht zeigen.

Was muss der Nutzer also machen, um über jeden Serienhit auf dem Laufenden zu bleiben? Richtig, legal schauen kostet! Als Fantasy-Fan muss man für “Game of Thrones” Sky Go abonnieren, was mit etwa 10 Euro monatlich zu Buche schlägt. “Handmaid’s Tale” ist eine Serie der Deutschen Telekom und kann entweder über ein Fernsehpaket mit knapp 10 Euro monatlich, oder den Erwerb der Staffel für einmalig 25 Euro angeschaut werden. “Stranger Things” ist natürlich auch top angesagt und gibt es nur auf Netflix. Das wären dann nochmal rund 11 Euro monatlich. Amazon Prime darf mit ihrem Angebot wie etwa “Mr. Robot” natürlich auch nicht fehlen und so sind weitere 7,99 Euro pro Monat fällig.

Überschlägt man den Preis mal schnell, sind wir bei etwa 40 bis 50 Euro monatlich. Und da sind die Fußballfans noch gar nicht auf ihre Kosten gekommen. Natürlich ist das Wahnsinn und natürlich könnte man immer wieder wechseln, nach der monatlichen Kündigung eines Abos, aber wer macht denn sowas?

Was viel verbreiteter ist, ist die bequemere Variante, nämlich die Nutzung von illegalen Streaming-Plattformen. In den USA zeigt sich, dass in den vergangenen Monaten mehr Serien heruntergeladen wurden als je zuvor. Das sieht in der Musikbranche beispielsweise anders aus, da der Markt dort komplett anders aufgebaut ist: Spotify, Youtube Music, Apple Music und Deezer teilen sich ja einen Großteil der Bibliothek und thronen nicht auf der Alleinherrschaft etwaiger Eigenproduktionen.

Die Illusion eines vollumfänglichen Angebots, wie Netflix es anfangs versprach, ist jedenfalls Geschichte. Was also tun? Wie könnte eine Lösung aussehen? Müsste man die Rechte an eigenem Content nach ein paar Jahren verfügbar machen? Das wäre jedoch nur im Sinne der Nutzer, jedoch nicht der Unternehmen. Solange Macht und Geld die Welt regieren, wird Piraterie Teil unseres digitalen Lebens bleiben und das finde ich ziemlich schade!

via: derstandard