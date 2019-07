Höchst übertrieben: Tesla-Kunden beschweren sich über 6 Tage Wartezeit

Elon Musk springt für seine Fans in die Presche. Weil sich seine Tesla-Kunden wegen zu langen Wartezeiten bei der KFZ-Zulassung beschwert hatten, griff der Milliardär zum Hörer und rief in Berlin und Hamburg an. Im Durchschnitt mussten die Kunden sechs Tage auf ihr Nummernschild warten.