Holo Cube verwandelt sich in interaktive Hologramme

Virtuality, so heißt das Unternehmen, um das es als nächstes gehen soll. Auch sie haben einen Stand auf der CES 2017 und was dort ausgestellt wird, wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Ein großer Würfel und das Merge VR Headset ist alles was man braucht, um mit dem Holo Cube zu arbeiten. Dieser ist ein Augmented Reality Spielzeug, welches sich in interaktive Hologramme verwandeln kann.

In das Virtual Reality Headset wird das Smartphone gepackt, um dessen Kamera zu nutzen. Hält man den Würfel, der ungefähr die Größe eines Rubik’s Cube hat, vor das Headset, so verwandelt sich die Box in eins von 12 unterschiedlichen Augmented Reality Erlebnissen. Dabei spielen die kryptischen Zeichen und Formen auf den Seiten des Würfels eine große Rolle, denn nur dadurch erkennt das Headset den Holo Cube und weiß, was dargestellt werden muss.

Zu den verschiedenen Transformationen gehören beispielsweise ein Minecraft-Puzzle, die menschliche Anatomie einfach und anschaulich erklärt, sowie ein virtuelles Weltraum-Haustier, welches sehr einem Tamagotchi ähnelt. Im Grunde soll der Holo Cube also eher Kinder ansprechen und ist auch für ihre Wissbegierigkeit bestens gerüstet. Außerdem ist der Würfel aus Schaumstoff gefertigt, damit sich auch keiner verletzen kann.

Derzeit gibt es das Headset von Merge VR für 59 Dollar auf der Webseite des Unternehmens oder auf Amazon zu kaufen. Die Holo-Würfel werden wohl voraussichtlich im Sommer diesen Jahres auf den Markt kommen und nur 20 Dollar kosten.

Den Holo Cube finde ich persönlich sehr spannend, auch wenn ich nicht viel davon halte, Kindern eine virtuelle Realität zu zeigen. Der Lernaspekt könnte hier aber sehr entscheidend sein und dafür sorgen, dass das Interesse der Kinder geweckt wird.