Hologramme, die man fühlen, sehen und hören kann

Die Forscher haben am Mittwoch in der Zeitschrift Nature ein Paper veröffentlicht, das sich um ein Gerät dreht, das sie “Multimodal Acoustic Trap Display” (MATD) nennen.

Das Gerät arbeitet mit Ultraschallwellen, um eine zwei Millimeter breite Polystyrol-Perle in der Luft einzufangen und zu bewegen. Die Perle zeichnet die Form eines Objekts dreidimensional nach, während LEDs rot, grün und blau sie anleuchten. Da sich die Perle so schnell bewegt, sieht das menschliche Auge nur die fertige Form – eine Illusion, die wie eine Art Daumenkino ein sich bewegendes Hologramm erzeugt.

“Unsere neue Technologie wird von alten Fernsehern inspiriert, die mit einem einzigen Farbstrahl den Bildschirm so schnell scannen, dass das Gehirn es als ein einziges Bild registriert”, sagte der Forscher Ryuji Hirayama in der Pressemitteilung. “Unser Prototyp macht dasselbe mit einem farbigen Partikel, das sich so schnell überall im 3D-Raum bewegen kann, dass das bloße Auge ein volumetrisches Bild in der Luft sieht.”

Die Verwendung von Ultraschallwellen ermöglicht es dem Gerät, sowohl hörbares Rauschen als auch ein körperliches Empfinden zu erzeugen.

“Auch wenn es für uns nicht hörbar ist, ist Ultraschall immer noch eine mechanische Welle und transportiert Energie durch die Luft. Unser Prototyp leitet und bündelt diese Energie, die dann Ihre Ohren für Audio stimulieren oder Ihre Haut dazu anregen kann, sich wohl zu fühlen.”

Die Forscher stellen sich zukünftige Versionen des Geräts vor, die aus mehreren Perlen bestehen, um noch detailliertere Hologramme zu erstellen. Und vielleicht noch spannender als der Prototyp selbst ist die Tatsache, dass dieser Ansatz den Sprung zum Konsumprodukt nicht allzu schwer macht.

“Das MATD wurde aus kostengünstigen und kommerziell erhältlichen Komponenten hergestellt. Wir glauben, dass es viel Raum gibt, um seine Kapazität und sein Potenzial zu erhöhen.”

via: futurism