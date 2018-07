HoloLens Nachfolger: Microsoft arbeitet an besserer Displaytechnologie

Mixed Reality ist eines von Microsofts Steckenpferden. Mit der HoloLens hat das Unternehmen damals einen entscheidenden Schritt getan. Um die Intensität von Umgebungslicht zu reduzieren, verbaute man eine Art Lichtschirm vor dem eigentlichen Display. Man wollte die Hologramme so besser sichtbar machen, doch nun stellte Microsoft fest, dass die HoloLens oft im Freien genutzt wird. Unglücklicherweise wirkt der Lichtschirm bei grellem Sonnenlicht nicht hundertprozentig, weshalb Hologramme ausgewaschen und irgendwie geisterhaft wirken können.

Die Lösung wurde nun in einem neuen Patent des Unternehmens entdeckt. Demzufolge will man ein dimmbares, monochromatisches LCD-Panel verbauen, und zwar in der nächsten Version der Mixed-Reality-Brille. Gerüchten zufolge arbeitet Microsoft nämlich an einem etwas günstigeren Nachfolger. Dieser soll wohl im Frühjahr 2019 an den Start gehen.